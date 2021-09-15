Новий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $950 за тисячу кубометрів

За два тижні природний газ у Європі подорожчав у півтора рази

За даними лондонської біржі ICE, ціна жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом нідерландського хабу TTF подолала рекордну позначку — $900 за тисячу кубометрів, і на 12.00 зросла до $950 за тис кубометрів. Такі показники говорять про те, що з вересня газ подорожчав у півтора рази. Однією з головних причин зростання експерти називають стійкий попит на газ в умовах низького завантаження сховищ у Європі. Про це повідомляє РБК Україна.

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Рекордні показники ціни на газ пов'язані з багатьма, зокрема і політичними, факторами. Так, 10 вересня на пресконференції Володимир Путін заявив, що ціни на газ у Європі рекордно зростають через політику Єврокомісії з упором на біржові механізми у визначенні цін на газ.

"На споті, на вільному ринку в Європі зараз $650 за тисячу кубів. Але це розумники ще в минулому складі Єврокомісії придумали — ринкове ціноутворення на газ. Ну, ось результат вам" — зазначив він.

З іншого боку, у середині серпня "Газпром" вирішив не бронювати додаткові потужності для транзиту через Україну. "Оператор ГТС України" запропонував під час аукціону транзитні потужності на вересень в обсязі до 15 млн куб. м на добу. Однак, російська компанія забронювала лише 4,3% із запропонованих потужностей.

Крім того, на початку серпня цього року на заводі в Новому Уренгої сталася аварія, через що прокачування палива по газопроводу в ЄС значно впало.

Однак, існує і ще одна причина різкого стрибка цін на природний газ і вона пов'язана з "майнінгом" криптовалюти. Справа в тому, що згідно з дослідженнями Кембриджського університету, річному виробництву біткоїнів потрібно більше електроенергії, ніж його споживає така країна, як Аргентина. За підрахунками вчених — це 121,36 терават-годин на рік, і ці показники тільки зростають. Підвищення вартості біткоїну, який тільки за авіагасу подорожчав на 60%, підштовхує "добувачів" до того, щоб включати у свої "майнінгові" мережі все більше комп'ютерів, що, у свою чергу, веде до збільшення споживання електроенергії. На сьогодні частка природного газу у виробництві електроенергії в Європі становить 20%. Відповідно простежується пропорційна залежність між збільшенням споживання електрики і витратами ресурсів на її виробництво.

Раніше ми повідомляли про попередні оцінки ціноутворення природного газу у зв'язку з "Північним потоком-2". У середині серпня ціна на паливо впала до $482 за тисячу кубометрів.