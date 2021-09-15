Підвищення ціни на газ у Європі: в "Нафтогазі" розповіли, чи зміниться ситуація в Україні

Штучний дефіцит газу, створений російським "Газпромом", підняв ціну на паливо в Європі до $950 за тисячу кубометрів.

Три фактори вплинули на різкий стрибок спотових цін на газ в Європейському Союзі та Україні. Про це в коментарі Фокусу розповів директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу України" Максим Білявський.

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Топчиновник зазначив відразу три головні чинники, які вплинули на різке подорожчання газу на європейських ринках і в Україні:

штучний дефіцит поставок газу, створений "Газпромом" для тиску на ЄС у питанні запуску "Північного потоку-2" і відмова від біржових контрактів з підписанням довгострокових угод з російським монополістом;

зростання попиту на електроенергію;

зниження вироблення ВДЕ (відновлювальна енергетика — ред.).

"Це три основні чинники, які вплинули на різке зростання спотових цін на газ в Європейському Союзі та Україні. Зростання спотових цін на газ викликає збільшення вартості вугілля й електроенергії в Європейському Союзі", — заявив Білявський.

Ціна на газ у Європі — чи чекати нового підвищення?

Кореспондент Фокуса поцікавився, чи подорожчає ціна на газ у Європі знову найближчим часом і за яких умов вартість може повернутися до попередніх показників.

За словами топчиновника "Нафтогазу", ціна на газ в Європі зростатиме до тих пір, поки "Газпром" не припинить використовувати паливо як політичний інструмент впливу. Максим Білявський попередив, що вартість газу може досягти позначки в $1000 за кубометр, проте це аномальна ціна, яка не відображує ринкової вартості палива.

"Насправді, стабілізувати цінову ситуацію на енергетичному ринку ЄС може збільшення обсягів транспортування газу через газотранспортну мережу України та перенесення точок приймання-передачі газу на східний кордон. Наша система, на відміну від "Північного потоку-2" та інших маршрутів, може оперативно реагувати на зміну ринкового попиту (завдяки газосховищам) – тим самим: обмежуючи коридор коливання спотових цін на газ і відповідно зменшуючи потребу в спалюванні вугілля та знижуючи викиди діоксиду вуглецю", — продовжив топчиновник" Нафтогазу ".

Як ціна на газ у Європі позначиться на Україні

Фокус також поцікавився, як зміняться ціни на газ в Україні через зростання вартості палива на європейських ринках. Максим Білявський запевнив, що платіжки за газ і опалення не виростуть.

"Національна компанія пропонує фіксовані пропозиції для побутових споживачів та виробників тепла. Таким чином, для побутових споживачів, які є абонентами "Нафтогазу", діє фіксована ціна газу 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2022 року. Якби "Нафтогаз" вчасно не розробив таку пропозицію, українці сплачували 18-20 грн за кубометр природного газу. Для ТКЕ та ОСББ, які постачають тепло і гарячу воду для побутових споживачів, природний газ відпускатиметься до червня 2022 року за ціною 7,42 грн за один кубометр", — підсумував директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу України".

Чому ціна на газ в Європі почала різко дорожчати

Відзначимо, що 15 вересня ціна на газ під час торгів на біржі ICE перевищила позначку в $950 за тисячу кубометрів. Таким чином, вартість палива в Європі за останні 14 днів виросла в півтора рази.

Зростання ціни на газ в Європі повеязані з діями Росії напередодні запуску газопроводу "Північний потік-2". Дефіцит палива пояснюється тим, що монополіст "Газпром" у серпні вирішив не бронювати додаткові потужності для транзиту через Україну. Крім цього, в серпні на заводі в Новому Уренгої сталася аварія, через що прокачування палива по газопроводу в європейські країни значно впало.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув всі звинувачення і заявив, що запуск "Північного потоку-2" стабілізує ситуацію з цінами на газ у Європі.

За його словами, зараз країни ЄС відчувають великі потреби в газі, однак вони можуть стати ще більшими, якщо майбутня зима виявиться дуже холодною. Прессекретар Володимира Путіна також запевнив, що зростання цін на паливо на європейських ринках ніяк не відібеється на вартості палива в Росії.

"До Росії (це — ред.) не має ніякого стосунку, ці спотові ціни на газ не впливають на ціни на трубний газ, одержувачі трубного газу не схильні до цієї волатильності високої, тому що там ціна розраховується за іншою формулою", — резюмував Пєсков.