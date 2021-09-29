Украина передала Еврокомиссии свои претензии к Венгрии касательно контракта с "Газпромом"

Это произошло в ходе встречи главы Минэнерго Украины Германа Галущенко с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон официальную позицию государства касательно заключения договора на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Еврокомиссии.

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По его словам, в ходе недавней встречи высокопоставленных чиновников Галущенко "поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины". В свою очередь Симсон объяснила министру роль ЕК в оценке такого договора в соответствии с законами Евросоюза о безопасности поставок газа.

"Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежным транзитной страной", — отметил собеседник агентства.

Также европейский комиссар в ходе встречи акцентировала внимание на важности проводимых в Украине реформ на оптовом рынке как электроэнергии, так и газа. Симсон добавила, что Комиссия поддерживает синхронизацию украинской электросети с европейской и выразила готовность "способствовать этому процессу путем принятия дорожной карты", в которой будут закреплены конкретные шаги и контрольные показатели.

Во время встречи стороны также обсудили пути поддержки перехода Украины на "зеленую" энергетику, а также состояние программ по повышению безопасности атомных электростанций, поделился представитель Еврокомиссии.

Газовый контракт между Венгрией и Россией

24 августа по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину. Однако после переговоров с руководством "Газпрома" спустя несколько дней глава венгерского внешнеполитического ведомства анонсировал скорое заключение контракта на поставку ресурса в обход украинской территории. Также Сийярто отметил, что условия нового соглашения являются более выгодными. Согласно документу, до 2036 года объемы газа будут поставляться двумя маршрутами — через Австрию и Сербию.

Соответствующий контракт был подписан министром Сийярто и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Будапеште 27 сентября. Он вступает в силу 1 октября.

Реакция Украины

В день подписания контракта МИД Украины заявил об "удивлении и разочаровании" касательно сотрудничества Венгрии и России. Также ведомство назвало решение венгерского руководства о закупках газа в обход Украины исключительно политическим, экономически необоснованным и принятым в пользу Кремля.

Министерство перенесло на неопределенный срок заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и выразило желание обратиться в Еврокомиссию для оценки этого газового соглашения.

"Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем", — заявил министр иностранных дел Украины Кулеба.

Ответ Венгрии

Глава МИД страны Петер Сийярто назвал контракт с "Газпромом" неполитическим соглашением, которое обеспечивает энергетическую безопасность Будапешта. Также министр заявил, что он отвергает "попытки вмешаться в дела Венгрии". В то же время он добавил, что не понимает связи между обеспечением энергоснабжения Венгрии и "нормальным сотрудничеством с нашими соседями".

Выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы Сийятро также заверил, что Венгрия продолжит улучшать отношения с Украиной, но "такие шаги, нападки на нас в Еврокомиссии из-за обеспечения безопасности наших энергоресурсов — это уже слишком".

Вслед за этим официальный Будапешт вызвал посла Украины для разъяснений реакции на венгерско-российский контракт. Аналогичная мера была позже предпринята и Киевом.