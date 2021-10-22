Путин назвал главное условие для начала поставок газа по "Северному потоку-2"

По словам президента РФ, первая труба российского трубопровода уже заполнена газом.

Россия начнет поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай".

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По его словам, первая труба "Северного потока-2" уже заполнена газом.

Владимир Путин предупредил, что как только регулятор Германии выдаст разрешение — на следующий день стартует поставка 17,5 млрд кубометров газа, а заполнение второй трубы "Северного потока-2" газом завершится до конца 2021 года.

"До конца текущего года, в середине – в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока – 2". В общем объеме это 55 миллиардов кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 (миллиардов кубометров — ред.), 55 – это прилично", — продолжил президент РФ, выступая на заседании клуба.

Владимир Путин также напомнил, что в проекте "Северный поток-2" участвует не только монополист "Газпром", но и еще пять европейских компаний.

"Так что это не только интересы "Газпрома", это интересы наших партнеров, и прежде всего, конечно, европейских", — продолжил лидер Кремля и заявил, что проекты "Северных потоков" начинались еще при участии экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее Bloomberg писал, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обмен на одобрение "Северного потока-2". Процесс сертификации трубопровода должны завершить Еврокомиссия и немецкий регулятор, и до этого момента Москва не будет помогать Европе преодолеть энергетический кризис.

А 10 сентября "Газпром" сообщил о завершении строительства "Северного потока-2". После того, как на швейцарскую компанию-подрядчика США наложили санкции, российский газовый монополист самостоятельно завершал строительство проекта.