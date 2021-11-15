"Має бажання використати військову силу проти України": Столтенберг про стягування військ РФ

За інформацією джерел НАТО, росіяни перекидають техніку вночі, щоб цей процес не висвітлювався у соцмережах. Водночас генсек Альянсу закликав не спекулювати на цю тему.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що стягування російських військ до кордонів України говорить про бажання і здатність Кремля використовувати військову міць проти України. Про це повідомляється у спільному брифінгу генсека Альянсу та глави МЗС України Дмитра Кулеби.

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За словами Столтенберга, НАТО моніторить ситуацію на кордонах з Україною. І закликає Росію виявити прозорість щодо своєї діяльності на кордоні, а також знизити напруженість ситуації.

"Ми бачимо незвичайну концентрацію військ, і ми знаємо, що раніше Росія була готова використати ці види військового потенціалу для здійснення агресивних дій проти України", — заявив генсек.

У НАТО вважають, що накопичення російських військових є небезпечним для України, зокрема через це скоротився час, необхідний для проведення військової операції проти країни. Водночас, Столтенберг закликає не спекулювати на цю тему, розраховуючи на те, що ситуація біля кордонів не вийде з-під контролю.

Також на пресконференції було заявлено, що російські військові перекидають танки та САУ вночі, щоб уникнути висвітлення таких дій у соціальних мережах.

Нагадаємо, згідно з інформацією Financial Times, західна розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку РФ цієї зими. На кордоні накопичено понад 114 тисяч російських військових. Більше того, їхні дані ґрунтуються не лише на кількості військ, а й на іншій інформації. Водночас у Кремлі заявили, що Росія не становить загрози для жодної країни, а публікація про можливе вторгнення в Україну є "порожнім нагнітанням".

Раніше Фокус писав, що британські спецназівці із SAS і Paras можуть бути перекинуті в Україну у разі вторгнення РФ.