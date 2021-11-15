"Имеет желание использовать военную силу против Украины": Столтенберг о стягивании войск РФ

По информации источников НАТО, россияне перебрасывают технику ночью, чтобы этот процесс не освещался в соцсетях. Вместе с этим генсек Альянса призвал не спекулировать на этой теме.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что стягивание российских войск к границам Украины говорит о желании и способности Кремля использоваться военную мощь против Украины. Об этом сообщается в совместном брифинге генсека Альянса и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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По словам Столтенберга, НАТО мониторит ситуацию на границах с Украиной. И призывает Россию проявить прозрачность в отношении своей деятельности на границе, а также снизить напряженность ситуации.

"Мы видим необычную концентрацию войск, и мы знаем, что прежде Россия была готова использовать эти виды военного потенциала для осуществления агрессивных действий против Украины", — заявил генсек.

В НАТО считают, что накопление российских военных опасно для Украины, в частности из-за него сократилось время, необходимое для проведения военной операции против страны. В то же время Столтенберг призывает не спекулировать на этой теме, рассчитывая на то, что ситуация у границ не выйдет из-под контроля.

Также на пресс-конференции было заявлено, что российские военные перебрасывают танки и САУ ночью, чтобы избежать освещения таких действий в социальных сетях.

Напомним, согласно информации Financial Times, западная разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны РФ этой зимой. На границе скоплено свыше 114 тысяч российских военных. Более того их данные основываются не только на количестве войск, но и на другой информации. В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для какой страны, а публикация о возможном вторжении в Украину является "пустым нагнетанием".

Ранее Фокус писал, что британские спецназовцы из SAS и Paras могут быть переброшены в Украину в случае вторжения РФ.