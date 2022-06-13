ВСУ освободили три села на Донбассе и отодвинули линию фронта на 15 км (видео)

По словам украинских военнослужащих, оккупанты морально истощены и не хотят дальше участвовать в боевых действиях.

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Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешную операцию в Донецкой области, в ходе которой были освобождены сразу три населенных пункта. Об этом информирует пресс-центр Группировки Объединенных сил.

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Командование признает, что ВС РФ имеют преимущество в количестве солдат и вооружения и артиллерийские обстрелы на Донбассе не утихают ни на минуту.

Однако, как отмечает пресс-центр, подразделения ВСУ успешно наносят удары по оккупантам и на опеределнных направлениях не только успешно обороняются, но и продвигаются вглубь территории.

В ходе недавней успешной операции в Донецкой области украинские военнослужащие освободили три населенных пункта, что позволило отодвинуть линию фронта на 15 километров.

Бойцы ВСУ рассказывают военному журналисту Александру Соловью, что наша армия несет большие потери в битве за Донбасс, но ВС РФ теряют среди личного состава и техники намного больше. Перехваты разговоров, по словам защитников, свидетельствуют о том, что оккупанты морально истощены и не хотят дальше участвовать в боевых действиях.

"Им очень страшно. Когда хотят завезти себе какое-нибудь продовольствие — выезжают три танчика и начинают по нам работать — только для того, чтобы залетела одна "беха", привезла им воду, еду. И убежала оттуда", — рассказал украинский военнослужащий в ходе сюжета.

[ + – ] ВСУ освободили три села на Донбассе и отодвинули линию фронта на 15 км

Напомним, подразделения ВСУ уничтожили базу частной военной компании "Вагнер" в оккупированном Стаханове. Спецоперация была успешно проведена, по данным расследователей CIT Group, благодаря видео из TikToka, который оккупанты сняли рядом со своим месторасположением.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области сверхзвуковыми снарядами.