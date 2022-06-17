ЗСУ звільнили ще одне село у напрямку Ізюма, — Генштаб

Українські військові розповіли, що зараз складна ситуація на Слов'янському напрямку, де ЗС РФ намагаються наступати на Слов'янськ, а також на Сєвєродонецькому напрямку, де точаться бої за повний контроль над Сєвєродонецьком.

Українським військовим вдалося звільнити населеним пунктом у напрямку Ізюма Харківської області — село Дмитрівка. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ситуація на фронті

У Генштабі розповіли, що на Харківському напрямку російські війська намагаються не допустити виходу ЗСУ до державного кордону України і в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов'янському напрямку.

На Слов'янському напрямку російська армія зосередилася на продовженні наступу на Слов'янськ, там точаться бої. Окупанти також обстріляли населені пункти Дібровне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

На Сєвєродонецькому напрямку ЗС РФ продовжують обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, вони завдали авіаударів по позиціям наших підрозділів неподалік Сиротиного та Боровського. Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Миколаївки, Білогорівки, Покровського, Зайцевого та Степового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не здійснювали, проте обстріляли цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку російські військові вели активну розвідку за допомогою безпілотників. Крім того, з метою стримування підрозділів українських військових ЗС РФ обстрілювали українські села за допомогою ствольної та реактивної артилерії, а також мінометів.

Нагадаємо, 15 червня депутат міськради Ізюма Максим Стрельник розповів, що ЗСУ звільнили два села у напрямку міста. За його словами, мета ЗС РФ — оточити ЗСУ у зоні ООС. Проте українські військові впевнено тримають оборону та поступово переходять у наступ.

14 червня OSINT-аналітики повідомляли, що українська армія знаходиться за 10 км від Ізюму. Відомо, що ЗСУ вдалося звільнити село Придонецьке у лісах поряд із окупованим містом.