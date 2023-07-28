ЗСУ отримають більше антидронових рушниць і тепловізорів: Рада ухвалила законопроєкт

На кордоні більше не доведеться платити мито за ввезення таких товарів. Ініціативу підтримали 294 нардепи.

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Верховна Рада 28 липня проголосувала за проєкт закону, який спрощує ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про законопроєкт номер 9468 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони". Його підтримали 294 народні депутати. Червону кнопку не натиснув жоден парламентарій. Також парламентарії проголосували за те, щоб ці закони невідкладно були підписані спікером. Таким чином антидронові рушниці в Україну тепер можна буде ввозити, не сплачуючи держмито на кордоні.

Железняк також розповів про те, як зародився цей законопроєкт. За словами парламентарія, кілька тижнів тому йому зателефонував його колега Роман Костенко, який виконує бойові завдання на фронті. Він розповів, що існує проблема з ввезенням в Україну оптики й тепловізорів для військових, оскільки вітчизняне законодавство почали синхронізувати із законодавством Євросоюзу. Крім того, зі схожою проблемою зіткнулися ті люди, які займалися постачанням в Україну антидронових рушниць. Тому Железняк і група депутатів 25 липня подали до парламенту відповідний проєкт закону, який би спростив ввезення цієї техніки з-за кордону для військових.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що в Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ. Один такий комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км і підвищує виживаність бійців на 70%.

Зі свого боку військовослужбовець і фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш розповів про небезпеку антидронових рушниць для здоров'я солдатів. Він звернув увагу, що частоти, на яких працюють такі пристрої, можуть впливати на організм, особливо на мозок, якщо занадто часто ними користуватися.