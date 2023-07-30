Дерадянізація в дії: Рада "ліквідувала" всі селища міського типу в Україні

Населені пункти зі щільною забудовою і населенням понад 10 тисяч осіб будуть визнані містами. Решта залишаться в статусі сіл або селищ.

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який отримав назву "Закон про дерадянізацію", після схвалення під час голосування. Цей документ містить низку важливих змін, одна з яких пов'язана з відмовою від використання терміна "селище міського типу" на території країни. Про це повідомляється в карті законопроєкту на порталі ВР.

Згідно з ухваленим законопроектом, підтриманим 262 народними депутатами, всю населену пунктацію зі щільною забудовою і населенням понад 10 000 жителів буде визнано містами. При цьому міста, які на момент набрання законом чинності не відповідають даному визначенню, не будуть понижені у своєму поточному статусі.

Згідно із затвердженим законопроектом, населені пункти, в яких переважає садибна забудова і які мають чисельність населення понад 5 000 жителів, класифікуватимуться як селища. У той час як усі населені пункти з смт (селище міського типу) статусом після початку дії цього закону будуть перейменовані і вважатимуться просто селищами.

До початку російського вторгнення в Україні налічувалося 885 селищ міського типу.

Ще одним нововведенням цього законопроєкту є введення поняття "поселення". Поселення визначається як компактне місце проживання, що знаходиться за межами території населеного пункту. Це поняття вводиться з метою врахування та класифікації таких компактних утворень, які раніше не мали чіткої категорії в системі адміністративного поділу.

Нагадаємо, що Верховна Рада 28 липня проголосувала за проєкт закону, який спрощує ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів.