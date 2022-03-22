Столица Франции предоставила Киеву статус "почетного гражданина" (фото)
По словам мэра Парижа Анны Идальго, городской совет французской столицы впервые предоставил такой статус городу.
Столица Франции Париж присвоила Киеву статус "почетного гражданина". За соответсвующее решение единогласно проголосовали в городском совете. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
По ее словам, такой статус впервые предоставили городу. Это значит, что Париж возобновляет дружбу и поддержку Киева.
"Парижский городской совет единогласно проголосовал за почетное гражданство для города Киев. Этим отличием, впервые врученному городу, Париж возобновляет дружбу и поддержку украинской столицы, которая сейчас борется за свою свободу", — написала мэр Парижа.
Кроме того, в городском совете Парижа проголосовали за экстренную помощь в размере 1 млн. евро для организаций, которые работают над помощью Украине и приемом украинских беженцев в Париже.
Напомним, 22 марта еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС не планирует вводить квоты для украинских беженцев. По ее словам, страны-члены могут сообщать, сколько людей они могут принять.
Ранее, 16 марта французские СМИ сообщили, что европейцы в соцсетях призывают арестовать и конфисковать российскую коллекцию картин "Коллекция Морозовых" в Париже. Выставку картин задержали до 3 апреля.