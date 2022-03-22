Столиця Франції надала Києву статус "почесного громадянина" (фото)

За словами мера Парижа Анни Ідальго, міська рада французької столиці вперше надала такий статус місту.

Столиця Франції Париж присвоїла Києву статус "почесного громадянина". За відповідне рішення одноголосно проголосували в міській раді. Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго у Twitter.

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За її словами, такий статус уперше надали місту. Це означає, що Париж відновлює дружбу та підтримку Києва.

"Паризька міська рада одноголосно проголосувала за почесне громадянство для міста Київ. Цією відзнакою, вперше врученою місту, Париж відновлює дружбу та підтримку української столиці, яка зараз бореться за свою свободу", — написала мер Парижа.

Крім того, в міській раді Парижа проголосували за екстрену допомогу в розмірі 1 млн євро для організацій, які працюють над допомогою України та прийомом українських біженців у Парижі.

Нагадаємо, 22 березня єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон заявила, що ЄС не планує вводити квоти для українських біженців. За її словами, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони можуть прихистити.

Раніше, 16 березня французькі ЗМІ повідомили, що європейці в соцмережах закликають заарештувати та конфіскувати російську колекцію картин "Колекція Морозових" у Парижі. Виставку картин затримали до 3 квітня.