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Дитина буде помітнішою у 15 разів: як вберегти малечу від небезпеки, — ДСНС (інфографіка)

блекаут, темрява, без світла
Фото: УНІАН | Ілюстративне фото

У темний час водій може не помітити пішохода, якщо той не дотримується кількох правил. Рятувальники наголосили, що це може врятувати життя.

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З настанням осені в Україні почало раніше темнішати, у населених пунктах трапляються перебої у постачанні електроенергії через обстріли або негоду, а взимку не виключені відключення світла. За таких умов важливо дотримуватись кількох простих правил, щоб уникнути небезпеки на вулиці. Відповідну інструкцію 17 жовтня опублікувала пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС наголосили, що у темряві водії можуть легко не помітити пішохода, а пішохід — машину. Рятувальники закликали українців потурбуватися про безпеку дітей, розповівши їм про кілька простих правил, які рятують життя.

Перше, що важливо розуміти, — в темному одязі людина майже непомітна. Виходячи надвір, варто вдягати світлий верхній одяг, ще краще — клеїти на нього світловідбивні елементи.

Дитина у темному одязі буде помітна лише за 10 метрів у темряві. Якщо ж вона буде вбрана у світле, ця відстань подовжиться до 40 метрів. Додати на світлий одяг світловідбивні елементи, і водій зможе побачити малечу аж за 150 метрів.

Діти, ДСНС, правила дорожнього руху, правила для пішоходів, поради батькам, діти на дорозі Fullscreen
Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ
Фото: ДСНС

Окрім того, слід пояснити дитині, як безпечно пересуватись. Йти темною вулицею краще з увімкненим ліхтариком.

Діти, ДСНС, правила дорожнього руху, правила для пішоходів, поради батькам, діти на дорозі Fullscreen
Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ
Фото: ДСНС

Якщо ж потрібно переходити дорогу — дочекатись інших, щоб робити це у групі людей.

Діти, ДСНС, правила дорожнього руху, правила для пішоходів, поради батькам, діти на дорозі Fullscreen
Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ
Фото: ДСНС

У ДСНС закликали не перебігати дорогу у темний час. Переходити на інший бік вулиці варто лише пішохідним переходом.

Діти, ДСНС, правила дорожнього руху, правила для пішоходів, поради батькам, діти на дорозі Fullscreen
Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ
Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Патрульній поліції попросили водіїв перевіряти машину та стукати по капоту перед тим, як заводити двигун.

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