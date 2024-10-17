Дитина буде помітнішою у 15 разів: як вберегти малечу від небезпеки, — ДСНС (інфографіка)

У темний час водій може не помітити пішохода, якщо той не дотримується кількох правил. Рятувальники наголосили, що це може врятувати життя.

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З настанням осені в Україні почало раніше темнішати, у населених пунктах трапляються перебої у постачанні електроенергії через обстріли або негоду, а взимку не виключені відключення світла. За таких умов важливо дотримуватись кількох простих правил, щоб уникнути небезпеки на вулиці. Відповідну інструкцію 17 жовтня опублікувала пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС наголосили, що у темряві водії можуть легко не помітити пішохода, а пішохід — машину. Рятувальники закликали українців потурбуватися про безпеку дітей, розповівши їм про кілька простих правил, які рятують життя.

Перше, що важливо розуміти, — в темному одязі людина майже непомітна. Виходячи надвір, варто вдягати світлий верхній одяг, ще краще — клеїти на нього світловідбивні елементи.

Дитина у темному одязі буде помітна лише за 10 метрів у темряві. Якщо ж вона буде вбрана у світле, ця відстань подовжиться до 40 метрів. Додати на світлий одяг світловідбивні елементи, і водій зможе побачити малечу аж за 150 метрів.

Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ Фото: ДСНС

Окрім того, слід пояснити дитині, як безпечно пересуватись. Йти темною вулицею краще з увімкненим ліхтариком.

Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ Фото: ДСНС

Якщо ж потрібно переходити дорогу — дочекатись інших, щоб робити це у групі людей.

Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ Фото: ДСНС

У ДСНС закликали не перебігати дорогу у темний час. Переходити на інший бік вулиці варто лише пішохідним переходом.

Інфографіка від ДСНС та ЮНІСЕФ Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Патрульній поліції попросили водіїв перевіряти машину та стукати по капоту перед тим, як заводити двигун.

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