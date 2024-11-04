Блекаути повертаються. Що з дефіцитом електроенергії та кого відключать першими
Похолодання в Україні несе нові ризики для енергосистеми. Фокус з'ясував, чи слід готуватися до відключень світла вже цього тижня.
В Україні прогнозують повернення відключень світла через відчутне зниження температури, зміщення піка споживання електрики, а отже залучення аварійної допомоги від операторів суміжних країн. Про це заявив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко. Тож, що чекати в листопаді та чи відключатимуть світло і за якої температури.
Ситуація з відключенням світла
Величко повідомив, що після похолодання у жовтні енергосистема вже фіксує відчутне зростання споживання. Окрім того, пік змістився з 20:00 на 19:10 год.
Водночас через зниження температури споживання зросте й у Європі. Ціни на електроенергію підуть вгору, зокрема, через зменшення частки відновлювальних джерел енергії. Усе це вплине і на можливості комерційного імпорту в Україну, адже на спотовому ринку встановлені обмеження ціни — прайс-кепи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала процедуру перегляду прайс-кепів, щоб збільшити їх, а дехто виступає за повне їх скасування.
Зниження температури повітря спричинить зростання рівня енергоспоживання
Водночас у НЕК "Укренерго" спростували інформацію про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня. Про це заявили на тлі такої заяви в "Центренерго".
"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", — заявили в "Укренерго".
Погода і графіки відключень: до чого готуватися
Як зазначає аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зниження температури повітря від 3-4 листопада справді фіксують, і воно спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала.
"Укренерго" спільно з Міненергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями "робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання"
"На мій погляд, на сьогодні дефіциту не передбачається. "Центренерго", передусім не має компетенції з цього питання. Воно не володіє всією інформацією в енергосистемі. Насамперед, володіють повними даними Міненерго і "Укренерго". Тому я би не звертав зараз увагу на заяву одного члена наглядової ради "Центренерго", — прокоментував Фокусу ситуацію Володимир Омельченко.
НЕК "Укренерго" дійсно бачить енергосистему України в цілому, усі потужності, які є в роботі, які можуть бути включені в роботу, а також профіль споживання електроенергії. Ця інформація є закритою, нагадав Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.
"Якби ця інформація була відкритою, прозорою, то ми могли би чітко бачити і обсяг споживання, і блоки в роботі. Я більше схильний довіряти "Укренерго", що має повну інформацію про стан роботи енергосистеми і те, наскільки вдається закривати попит як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок можливостей імпорту, що були нещодавно розширені, а також аварійної допомоги від операторів суміжних енергосистем", — сказав Ніцович.
"Укренерго" ж зі свого боку заявило, що спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.
"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", — додали там.
За якої температури і умов українці сидітимуть без світла
За словами в.о. голови компанії НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, чи будуть блекаути в Україні залежить від температури повітря за вікном. Попередньо найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого.
За його словами, країна може пройти зимовий період без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії в пікові години споживання в тому разі, якщо на вулиці буде від 0 градусів і вище. Також незначні графіки можуть бути введені, якщо температура повітря за вікном становитиме -10…-15 градусів тепла протягом трьох діб.
Чи будуть блекаути в Україні залежить від температури повітря за вікном. Попередньо найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого
Такі обмеження, продовжує представник "Укренерго", відповідатимуть одній черзі графіків відключень. У прогнозі компанії йдеться про те, що найскладніша ситуація, з незначною відсутністю світла, очікується впродовж трьох місяців — з грудня по лютий. Чим буде холодніше, тим вища ймовірність і тривалість відключень.
Роман Ніцович додає, що така ситуація може відбутися за відсутності атак РФ.
"А якщо говорити про тривалість. В найгіршому варіанті, який включає продовження масованих атак, але можливості імпорту електричної енергії, то це дві черги відключень — в найхолодніші дні за наявності руйнувань", — сказав експерт.
Нагадаємо, що черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом існує шість черг. Із зростанням дефіциту електроенергії в системі, збільшується і черга споживачів, яким вимикають світло одночасно під час стабілізаційних відключень.
Черги відключень: скільки не буде світла
А як черга пов'язана із тривалістю обмежень електрики? В компанії "Yasno" пояснили, якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
- Обмеження 2 черги відключень означає відсутність світла по 8 годин на добу.
- 3 черга відключень — 12 годин на добу.
- 4 черга відключень — понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
Якщо обмежують 5 або 6 черг одночасно, це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.
До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу в обленерго окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.
Фокус також поцікавився ситуацією із імпортом електроенергії. Згідно із даними трекера економіки за два осінніх місяці від економіста ЦЕС Максима Самойлюка, наприкінці вересня Україна навіть відновила комерційний експорт електроенергії — близько 0,8 ГВт·год в окремі години, коли попит всередині країни був невеликим, що свідчить про нормалізацію ситуації в енергосистемі.Важливо
Проте у другій декаді жовтня 2024-го імпорт знову став значно наростати і набув регулярного характеру.
Тож, Україна готується до зими, яка може бути складнішою за минулу, адже 2024 року акцент ворожих атак з об’єктів передавання енергії змістився на знищення потужностей електрогенерації.
Раніше ми писали про те, якими будуть відключення електроенергії взимку в Україні. На думку фахівців, Взимку на українців чекатимуть відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу.