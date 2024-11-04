Похолодання в Україні несе нові ризики для енергосистеми. Фокус з'ясував, чи слід готуватися до відключень світла вже цього тижня.

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В Україні прогнозують повернення відключень світла через відчутне зниження температури, зміщення піка споживання електрики, а отже залучення аварійної допомоги від операторів суміжних країн. Про це заявив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко. Тож, що чекати в листопаді та чи відключатимуть світло і за якої температури.

Що буде зі світлом в Україні найближчим часом

Ситуація з відключенням світла

Величко повідомив, що після похолодання у жовтні енергосистема вже фіксує відчутне зростання споживання. Окрім того, пік змістився з 20:00 на 19:10 год.

Водночас через зниження температури споживання зросте й у Європі. Ціни на електроенергію підуть вгору, зокрема, через зменшення частки відновлювальних джерел енергії. Усе це вплине і на можливості комерційного імпорту в Україну, адже на спотовому ринку встановлені обмеження ціни — прайс-кепи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала процедуру перегляду прайс-кепів, щоб збільшити їх, а дехто виступає за повне їх скасування.

Зниження температури повітря спричинить зростання рівня енергоспоживання

Водночас у НЕК "Укренерго" спростували інформацію про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня. Про це заявили на тлі такої заяви в "Центренерго".

"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", — заявили в "Укренерго".

Чи будуть блекаути в Україні залежить від температури повітря за вікном Фото: З відкритих джерел

Погода і графіки відключень: до чого готуватися

Як зазначає аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зниження температури повітря від 3-4 листопада справді фіксують, і воно спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала.

"Укренерго" спільно з Міненергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями "робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання"

"На мій погляд, на сьогодні дефіциту не передбачається. "Центренерго", передусім не має компетенції з цього питання. Воно не володіє всією інформацією в енергосистемі. Насамперед, володіють повними даними Міненерго і "Укренерго". Тому я би не звертав зараз увагу на заяву одного члена наглядової ради "Центренерго", — прокоментував Фокусу ситуацію Володимир Омельченко.

НЕК "Укренерго" дійсно бачить енергосистему України в цілому, усі потужності, які є в роботі, які можуть бути включені в роботу, а також профіль споживання електроенергії. Ця інформація є закритою, нагадав Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

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"Якби ця інформація була відкритою, прозорою, то ми могли би чітко бачити і обсяг споживання, і блоки в роботі. Я більше схильний довіряти "Укренерго", що має повну інформацію про стан роботи енергосистеми і те, наскільки вдається закривати попит як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок можливостей імпорту, що були нещодавно розширені, а також аварійної допомоги від операторів суміжних енергосистем", — сказав Ніцович.

"Укренерго" ж зі свого боку заявило, що спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", — додали там.

Країна може пройти зиму без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії в пікові години споживання, якщо буде від 0 градусів і вище Фото: Getty Images

За якої температури і умов українці сидітимуть без світла

За словами в.о. голови компанії НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, чи будуть блекаути в Україні залежить від температури повітря за вікном. Попередньо найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого.

За його словами, країна може пройти зимовий період без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії в пікові години споживання в тому разі, якщо на вулиці буде від 0 градусів і вище. Також незначні графіки можуть бути введені, якщо температура повітря за вікном становитиме -10…-15 градусів тепла протягом трьох діб.

Чи будуть блекаути в Україні залежить від температури повітря за вікном. Попередньо найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого

Такі обмеження, продовжує представник "Укренерго", відповідатимуть одній черзі графіків відключень. У прогнозі компанії йдеться про те, що найскладніша ситуація, з незначною відсутністю світла, очікується впродовж трьох місяців — з грудня по лютий. Чим буде холодніше, тим вища ймовірність і тривалість відключень.

Роман Ніцович додає, що така ситуація може відбутися за відсутності атак РФ.

"А якщо говорити про тривалість. В найгіршому варіанті, який включає продовження масованих атак, але можливості імпорту електричної енергії, то це дві черги відключень — в найхолодніші дні за наявності руйнувань", — сказав експерт.

Нагадаємо, що черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом існує шість черг. Із зростанням дефіциту електроенергії в системі, збільшується і черга споживачів, яким вимикають світло одночасно під час стабілізаційних відключень.

Фото: Getty Images

Черги відключень: скільки не буде світла

А як черга пов'язана із тривалістю обмежень електрики? В компанії "Yasno" пояснили, якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.

Обмеження 2 черги відключень означає відсутність світла по 8 годин на добу. 3 черга відключень — 12 годин на добу. 4 черга відключень — понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.

Якщо обмежують 5 або 6 черг одночасно, це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу в обленерго окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Кількість черг відключень світла та обмеження, що діють від Yasno Фото: Yasno

Фокус також поцікавився ситуацією із імпортом електроенергії. Згідно із даними трекера економіки за два осінніх місяці від економіста ЦЕС Максима Самойлюка, наприкінці вересня Україна навіть відновила комерційний експорт електроенергії — близько 0,8 ГВт·год в окремі години, коли попит всередині країни був невеликим, що свідчить про нормалізацію ситуації в енергосистемі.

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Проте у другій декаді жовтня 2024-го імпорт знову став значно наростати і набув регулярного характеру.

Тож, Україна готується до зими, яка може бути складнішою за минулу, адже 2024 року акцент ворожих атак з об’єктів передавання енергії змістився на знищення потужностей електрогенерації.

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