Пережить зиму с Европой: какой план спасения придумало Международное энергетическое агентство

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КАК ПРОЙТИ ЗИМУ: ПЛАН ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало аналитический документ под названием "Энергетическая безопасность Украины и грядущая зима: план действий для Украины и ее партнеров". Отчет определяет направления, по которым мы должны двигаться, чтобы пройти самую тяжелую зиму, предлагая десять ключевых шагов, которые необходимо осуществить.

Так как видит МЭА план действий для Украины, чтобы пройти эту зиму, условно говоря, безболезненно? Краткое изложение — ниже.

Усиление физической защищенности энергетической инфраструктуры и усиление противодействия киберугрозам. В отчете отмечается необходимость защиты подстанций вблизи атомных электростанций. Ранее я уже писал об этом аспекте энергетического террора: АЭС — это не только половина генерации электроэнергии в Украине, потеря которых обернется катастрофой, но и то, что удары по этим подстанциям могут вызвать инциденты с радиационным загрязнением. Кроме этого, авторы обращают внимание на то, что количество кибератак утроилось с момента полномасштабного вторжения. Ускорение поставок оборудования и запчастей для ремонта энергетических объектов. Пожертвование, продажа или аренда необходимого оборудования, в частности, трансформаторов, генераторов и запасных частей, является важным компонентом международной поддержки Украины. МЭА отмечает, что сейчас это важнее, чем когда-либо, и ему нужно способствовать упрощенными процедурами импорта и четким определением приоритетов потребностей. Единственная проблема здесь — время, ведь зима уже скоро. И этот призыв от МЭА может оказаться запоздалым. Усиление децентрализации в производстве электроэнергии. Здесь речь идет в том числе о дизель-генераторах. Другое дело, что в этом мы тоже в определенной степени зависим от партнеров, хотя большое количество генераторов уже было завезено в страну за последние два года. Увеличение разрешенной мощности импорта электроэнергии в Украину из ЕС. В МЭА отмечают, что это возможно, но требует политической поддержки. Привлечение потребителей к энергосбережению, управление спросом в соответствии с ограничениями в электроснабжении, продолжение инвестирования в энергоэффективность. В МЭА говорят о целесообразности рассмотреть введение ранжированного тарифа на электроэнергию, когда увеличение объемов потребления влечет за собой более высокую цену. В конце концов, многие ожидали, что правительство применит именно такой подход, когда летом повышали тариф. Кроме этого, говорят о снижении температуры теплоносителей центрального отопления, что может помочь сэкономить. Подготовка запасных (резервных) вариантов для отопления. В частности, речь идет об ускоренной поставке малых когенерационных тепловых и электрических установок в наиболее пострадавшие регионы на востоке, обогреватели на сжиженном нефтяном газе (LPG), печи на дровах и угле, а также формирование соответствующих запасов топлива, особенно для сельской местности. Наполненность газовых хранилищ на должном уровне. Правда, здесь определенной проблемой является то, что враг может атаковать украинские газовые хранилища, как уже и делал в этом году. Увеличение гарантированных мощностей для импорта газа в Украину из Европы. Это именно тот шаг, который способен помочь в случае повреждений украинских ПХГ. Координация усилий Украины и Молдовы. Будущая зима также может стать точкой дестабилизации в Молдове, включая Приднестровье, когда речь идет о поставках природного газа и электроэнергии. Проблемы энергетической безопасности в Украине и Молдове тесно связаны, а инвестиции в новые источники поставок, энергоэффективность и укрепление взаимосвязей с соседними странами приносят как национальные, так и региональные преимущества. Для этого нужны скоординированные стратегии, которые признают взаимосвязанную природу рисков в регионе и быстро действуют для их смягчения. Закладка фундамента для современной, рыночной, устойчивой и устойчивой украинской энергосистемы, хорошо интегрированной с системой ЕС. Непосредственным приоритетом является смягчение чрезвычайных рисков в течение предстоящей зимы, но будет жизненно важно начать действия, которые имеют более длительное время — включая инвестиции в усиленные транспортные коридоры с западными соседями — и интегрировать, где это возможно, среднесрочное видение новой украинской энергетической системы в немедленную реализацию.

На прошлой неделе Киев посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она объявила план по поддержке украинской энергетики зимой. В частности, план предусматривает восстановление энергомощностей на 2,5 ГВт. Это величина минимального дефицита мощностей, с которым мы столкнемся уже с учетом существующих возможностей к импорту электроэнергии. И это еще вариантов сильных морозов и потенциальных потерь из-за новых возможных обстрелов. Кроме того, предусматривается увеличение разрешенной мощности импорта электроэнергии для Украины.

Это, в частности то, о чем говорит отчет МЭА. Однако отопительный сезон начинается уже через три недели. И возникает вопрос — в какие сроки может быть предоставлена вся эта помощь, к которой призывает МЭА и, в частности, та, о которой говорила президент фон дер Ляйен? Успеет ли помощь, предназначенная, чтобы пройти зиму, до завершения этой зимы?

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