Работа в офисе и здоровье. Как снизить уровень стресса в шумном офисе?

Пять рекомендаций, которые помогут правильно обустроить офисное помещение и привлечь потенциальных соискателей.

Большинство работодателей считают, что для привлечения новых сотрудников и удержании старых, необходимы минимальные "плюшки" и хорошая зарплата. Однако, далеко не каждый сотрудник способен оценить пивной сад или стену из конфет, которую так тщательно проектировал начальник. Зачастую самые лучшие работники предпочитают комфортное и главное тихое место для работы.

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Для того чтобы избавить предпринимателей от достаточно серьезной задачи, а именно проблемы XXI века "шумного офиса", эксперты студии дизайна ZIKZAK подготовили пять рекомендаций, которые помогут правильно обустроить офисное помещение и привлечь потенциальных соискателей.

1. Подберите подходящий дизайн рабочего места

Идеальной планировкой для схемы работа-продуктивность считается планировка базируемая на концепции Activity-basedworking (ABW).

В данной среде гармонично сочетаются несколько типов мест. Есть специальные зоны для встреч и дискуссий, или же зоны для более спокойных, монотонных и сконцентрированных занятий. Кроме того, некоторые работодатели обустраивают специальные телефонные будки, где сотрудники могут отвечать на персональные звонки, не мешая рабочему процессу. ABW также предполагает размещение более интенсивных зон отдыха или кухонь подальше от рабочих мест. Все это с целью снижения шума и, соответственно, повышения продуктивности.

2. Обустройте офис мебелью

Офисные дизайны заточены на минимализм. Это оправдано тем, что помещение с чистым видом, создают впечатление свободного пространства. Однако, в таких офисах нечему поглощать звук.

Для того чтобы избавить помещения с таким дизайном от шума вовсе не обязательно обустраивать все свободное пространство массивными диванами и стеллажами. Сегодня существуют специальные звукопоглощающая офисная мебель, которая известна миру как акустическая. Она напрямую заточена под снижение уровня шума, так как создана из специальной ткани.

Такая мебель идеально подойдет для обустройства небольшой зоны для сконцентрированной или совместной работы.

3. Оснастите офис звукопоглощающими деталями интерьера

Вдобавок к акустической мебели, работодатели могут задуматься об установке других предметов интерьера, способных подавлять шум. Например, это могут быть специальные потолочные острова. Они представлены в виде панелей, которые подвешиваются горизонтально к потолку. Такое решение подойдет для рабочих мест, где пространство на стенах ограничено.

Есть и специальные панели, которые подвешиваются вертикально к потолку. Данный элемент больше подходит для офисных помещений с высокими потолками. Особенностью такого предмета является то, что все стороны панели открыты и площадь поглощения звука достаточно большая.

Для более компактных офисных помещений с низкими потолками идеально подойдут акустические настенные панели. Они повторяют все функции потолочных островов и панелей, однако монтируются к стенам.

4. Установите специальный шумоподавляющий пол

Самым доступным материалом для покрытия пола, который также подавляет шум, является ковролин. На сегодня существует достаточно большое количество видов ковролина, а потому выбрать подходящий под дизайн не составит никакого труда.

Помимо ковролина, можно покрыть пол специальной виниловой плиткой. Она также доступна в множестве оформлений и гармонично вписывается в любые дизайны. Можно выбрать плитку похожую на натуральный камень, древесину или другие материалы. При этом, виниловая плитка значительно лучше поглощает шум и имеет много других преимуществ. Так, устанавливать и чистить такой пол будет дешевле, а дальнейшее обслуживание легчим.

5. Используйте звуковую маскировку

Исследования о влиянии шума на работоспособность человека показали, что прерывистая речь напрямую влияет на продуктивность человека и его способность выполнять задачи, которые требуют максимальной концентрации. Причиной этого, считается то, что наш мозг не может сразу настроиться на варьированный ритм и громкость прерывистой речи. Однотипный шум или непрерывная речь куда меньше влияет на способность человека фокусироваться.

Поэтому, последняя идея базируется не на минимизации офисного шума, а наоборот, на увеличении его при помощи звуковой маскировки. Эта система подразумевает создание окружающего звука, который похож на звук потока воздуха. Он специально разрабатывается на основе частоты человеческой речи. По сути, звуковая маскировка не убирает шум в окружающей среде, а лишь делает не возможным улавливать речь на больших расстояниях.

При обустройстве офиса нужно уделять внимание не только дизайну, но и подавлению шума. Акустический комфорт сотрудников напрямую влияет на их продуктивность, а потому это способствует получению более высоких результатов от работы.