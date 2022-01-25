"Секундочку подрімаю". Як мікросон допомагає організму зняти стрес і чим він може бути небезпечний

Мікросон — це "план Б" для нашого організму, який запускається, коли ми запрацювалися настільки, що вже не в змозі контролювати рівень втоми.

Щоб зняти стрес і знизити рівень кортизолу, люди використовують різні механізми. Можна гуляти, займатися спортом, творчістю, садівництвом, рукоділництвом, слухати спокійну музику тощо. Іноді стрес заїдають і навіть запивають пігулками чи алкоголем. До одних прийомів люди вдаються свідомо, інші обумовлені скоріш несвідомими спонуканнями.

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Але не завжди вжиті заходи виявляються достатніми. Ми мало спимо, багато хвилюємося, намагаємося все встигнути. Навантаження на організм зростає, а компенсаторні механізми не забезпечуються. І тоді організм починає діяти сам.

Що таке мікросон і як його розпізнати

"Вибачте, відключився". "Якось я розосередилася, повторіть, повторіть, будь ласка!" — чи траплялося вам таке вимовляти, пояснюючи співрозмовнику свої "провали в пам'яті"? У медицині це явище називається мікросном. До нього схильні багато людей, але далеко не все це усвідомлюють. Тому що, на відміну від інших ситуацій, під час мікросну людина не розуміє, що вона спить.

За різними оцінками, мікросон триває від 1 до 15, максимум 30 секунд і часто сприймається людьми саме як коротка "відключка", провал у пам'яті, який ніби стирає інформацію про те, що сталося зовсім недавно. Це тому, що під час мікросну людина і спить, і не спить одночасно.

Щоб мозок міг зареєструвати сам факт сну, він має тривати не менше 1 хвилини. А оскільки під час мікросну мозок швидко перемикається між сном та неспанням, він просто не встигає це зробити. Те, що кожен період сну триває лише кілька секунд, просто заважає йому це зробити.

Наука сну: 3 рівня занурення в сон та їхня природа

Сіаваш Панах, доктор медицини, спеціаліст зі сну в клініці Північного Колорадо, США, виділяє 3 рівня сну :

навмисний сон : нічний чи денний сон, якого люди вдаються свідомо

: нічний чи денний сон, якого люди вдаються свідомо ненавмисний або вторинний сон : випадковий сон, який може статися на концерті, під час тривалих засідань, лекцій тощо.

: випадковий сон, який може статися на концерті, під час тривалих засідань, лекцій тощо. мікросон: дуже короткий сон, який триває кілька секунд і відрізняється від попереднього тим, що він не усвідомлюється людиною.

Під час мікросну мозок бере під контроль свідомий стан людини, забезпечуючи миттєвий перехід від неспання до сну. Що ж відбувається у цей час? Природа мікросну ще повністю не вивчена. Проте вчені, які займаються дослідженням цього явища, зазначають, що під час мікросну деякі частини мозку можуть залишатися пильними, інші на дуже короткий час відключаються. Такий процес називається "локальним сном".

Одним оком: що таке однопівкульний сон

Один із прикладів локального сну — це "однопівкульний сон". Він характерний для деяких птахів, морських ссавців та ін., яким під час сну потрібно залишатися одночасно і пильними, і сплячими. Наприклад, щоб контролювати навколишнє оточення, спливати на поверхню для дихання, не падати під час тривалих перельотів тощо. В останньому випадку птахи сплять з одним відкритим оком. Під час однопівкульного повільнохвильового сну сили відновлюються швидше, але при цьому залишається здатність ухилятися від хижаків, візуально контролювати обстановку тощо.

[ + – ] Під час однопівкульного сну птахи сплять з одним відкритим оком Фото: pexels.com

Людині однопівкульний сон загалом не властивий, проте деяка його подоба виникає в ситуаціях, коли ми спимо в незнайомій обстановці або нам потрібно зберігати підвищену пильність під час сну. Тому в організмі людини, яка живе у стані підвищеного стресу, ніби запускаються захисні механізми, необхідні для виживання в дикій природі. Коли не можна повністю відключати мозок, щоб стати жертвою хижака.

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Таким чином, можна сказати, що мікросон — це природне явище, спрямоване на відновлення балансу організму в непередбачуваному середовищі або ситуації підвищеної складності.

Зворотне теж справедливо. Біологи виявили, що в умовах безпеки птиці сплять звичайним двопівкульним сном, заплющуючи обидва ока. Наприклад, у зоопарках, як правило, так і відбувається.

Коли мікросон несе небезпеку

Частий мікросон свідчить про перевантаженість організму та необхідність більше уваги приділяти відпочинку у тих чи інших його формах. Для організму це захисний механізм, який дозволяє скидати напругу в ситуаціях, коли людина цього не робить сама. Але мікросон може бути персонально та соціально небезпечним, якщо відбувається в ситуаціях, які можуть призводити до травм та катастроф. Наприклад, мікросон може настати у водіїв, які здійснюють дальні рейси. У таких ситуаціях людина подібна до птаха, що перебуває в тривалому перельоті. І організм, щоб звільнити одні ділянки мозку, і при цьому залишати пильними інші, включає механізм мікросну.

[ + – ] Мікросон може накрити водіїв-далекобійників, які здійснюють далекі рейси Фото: GettyImages.com

Чи можна цього уникнути? Вчені кажуть, що одна з причин мікросну — це тривалі заняття, що стомлюють. Тому він і призводить періодично до травм на виробництві або аварій: людина занурена у рутинне монотонне заняття протягом тривалого часу. Їй здається, що її свідомість повністю контролює ситуацію, і вона думає: "Я можу ще проїхати стільки кілометрів, зробити стільки деталей". Але насправді організму вже давно настав час скинути перевантаження певних ділянок мозку. Ось тому перерви під час монотонної діяльності вкрай необхідні для забезпечення безпеки, щоб не відключитися у відповідальний момент.

[ + – ] Навіть короткий сон на 20 хвилин допоможе запобігти включенню механізму мікросну Фото: pexels.com

Як допомогти організму зняти стрес, щоб не довелося запускати мікросон?

Спробуйте використати наступні рекомендації :

Періодично змінюйте вид діяльності. Вже за пів години монотонної діяльності пильність притупляється, а тому ризик мікросну збільшується. Зупиніться, встаньте, рухайтеся і продовжуйте свою монотонну діяльність.

Небагато поспіть, якщо це можливо. Навіть короткий сон на 20 хвилин допоможе запобігти включенню механізму мікросну.

Якщо перше і друге неможливо, поговоріть із кимось або навіть із собою. Мова прискорює дихання, насичує кров додатковим киснем і пробуджує готові відключити клітини мозку.

Природа знаходить способи захистити людину, навіть якщо вона цього не робить сама. Один із цих механізмів — мікросон. Але краще не покладатися на нього, а взяти ситуацію в свої руки та переглянути навантаження та режим дня. І тоді переваги повільнохвильового повноцінного сну сприятливо позначаться на всіх сторонах життя.