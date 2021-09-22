Вдохнешь – и все изменится. Как запахи влияют на работу человеческого мозга

Правильно подобранный ароматизатор при контролируемом воздействии может оказаться очень полезным. Розмарин стимулирует память и творческое мышление. Базилик снижает утомляемость. Запахи лимона, лаванды, розового дерева и мирта снижают уровень кортизола – гормона стресса.

Если вам бывает трудно заснуть, прежде чем принимать снотворное, убедитесь, что в геле для душа, мыле или любых косметических продуктах, которые используете вечером, нет цитрусового ароматизатора.

Если на деловой встрече трудно сосредоточиться, причина может быть в парфюме или дезодоранте с нотками ветивера, флердоранжа, можжевельника или сандала.

Если вы всегда считали себя сдержанным человеком, но в последнее время слишком часто говорите или делаете вещи, о которых потом приходится пожалеть, обратите внимание на ароматизаторы, с которыми сталкиваетесь повседневно. В каком-то из букетов может быть имбирь, который заставляет наш мозг сокращать временные промежутки, отводимые на принятие решений, в результате мы действуем быстрее, но совершаем больше ошибок.

Как бы странно это ни звучало, вполне приятный запах порой наносит ощутимый вред. Разумеется, речь о тех случаях, когда его используют не к месту. Именно поэтому в США во многих детских садах, яслях и начальных школах сотрудникам запрещают пользоваться парфюмерией.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Впрочем, правильно подобранный ароматизатор при контролируемом воздействии может оказаться очень полезным. Розмарин стимулирует память и творческое мышление. Базилик снижает утомляемость. Запахи лимона, лаванды, розового дерева и мирта снижают уровень кортизола – гормона стресса.

Важно

Ученые рассказали, почему люди обычно дышат только одной ноздрей

Аромакология, наука о влиянии запахов на эмоциональное и физическое состояние человека, возникла в 1980-х, и физиологи до сих пор спорят о том, насколько серьезно следует к ней относиться. Впрочем, первые успешные опыты использования ароматических веществ в лечебных целях были описаны значительно раньше. Еще в 1904-м французский химик Рене Марис Гатнинфос доказал эффективность лечения ожогов с помощью эфирных масел.

[ + – ] Ученые давно пытаются выяснить, как запахи влияют на здоровье человека Фото: pexels.com

Ароматы почти от всех болезней

О том, что ароматические вещества можно использовать для локализации симптомов или даже лечения заболеваний, связанных с нарушением работы мозга, ученые заговорили в начале 2000-х. Мощный импульс для развития этого направления в нейрофизиологии дали результаты масштабного исследования функций обонятельных рецепторов, принесшего Нобелевскую премию американцам Линде Бак и Ричарду Акселю в 2004 году. Их открытия в дальнейшем позволили разработать курсы ароматической терапии, облегчающие симптомы эпилепсии, а также снимающие многие виды тремора [непроизвольной дрожи] и нервного тика.

Если испытания возобновятся и препарат все-таки поступит в продажу, он станет первым в истории обезболивающим, которое достаточно просто понюхать

За управление движением конечностей в мозге отвечает постцентральная извилина. Она же обеспечивает осязательную чувствительность. Бак и Аксель доказали, что некоторые запахи, в том числе запах лаванды, существенно снижают активность этой извилины.

Лаванда к тому же значительно усиливает активность в гипоталамусе, регулирующем нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз. Это свойство сейчас используют для лечения эндокринных нарушений, которые бывают у женщин во время беременности и после родов в период грудного вскармливания, когда набор допустимых медикаментов крайне ограничен.

Несколько крупных международных фармкомпаний параллельно занимаются разработкой "ароматических антидепрессантов". Эфирные масла содержат терпены — углеводороды, стимулирующие в человеческом организме выработку вещества под названием ацетилхолин. Это основной нейромедиатор парасимпатической нервной системы. От нее в нашем теле зависит очень многое. Она отвечает за работу слезных желез, легких, бронхов, пищевода, желудка и кишечника, частоту и силу сокращения сердца, интенсивность нашей внутренней секреции, функционирование радужной оболочки глаз, функцию засыпания и т. д.

[ + – ] Цветочный аромат влияет на настроение Фото: pexels.com

Запах памяти: что надо нюхать, чтобы лучше учиться

В 2020 году в Сети появилась информация о любопытном эксперименте, проведенном в Ростове-на-Дону в средней школе №80. В нем задействовали 20 девочек и пять мальчиков возрастом 14–15 лет. Их просили в течение 20 секунд рассматривать таблицу с 12 двухзначными числами, запомнить их, а потом воспроизвести по памяти. Каждый испытуемый выполнял это задание по шесть раз, в разные дни, в разных условиях, но всегда в утренние часы. В двух случаях из шести цифры надо было запоминать и воспроизводить, находясь под воздействием запаха розмарина. Именно тогда участники показывали лучшие результаты, то есть давали больше правильных ответов.

Несколько крупных международных фармкомпаний сейчас занимаются разработкой ароматических антидепрессантов

Примерно в то же время схожий, но более методологически сложный эксперимент провели в Израиле. Речь идет о партнерском проекте Университета Тель-Авива и научно-исследовательского Института имени Вейцмана. 30 испытуемых, глядя на экран, должны были запоминать слова, появляющиеся на его левой или правой половине. В это время каждый из них вдыхал аромат розы, причем только одной ноздрей, ароматические вещества подавали прямо в ноздри по трубкам. Затем людей отправляли спать и подавали тот же запах во время сна. Результаты запоминания проверяли до засыпания и после пробуждения. В течение всего времени проведения эксперимента электрическую активность мозга участников фиксировали с помощью томографов. Во всех случаях полушарие, воспринимавшее запах, оказывалось активнее. В исследовании участвовала еще одна контрольная группа с такой же численностью, проходившая аналогичные тесты, с той разницей, что запах участникам подавали только во время сна. Показатели запоминания у первой группы были выше, чем у второй.

Важно уточнить, что инициаторы обоих экспериментов сосредоточились на изучении функции кратковременной памяти. Их интересовали процессы, происходящие в гиппокампе — области мозга, которую можно сравнить с временным буфером для новых воспоминаний. Передача импульсов, связанных с долговременной памятью, происходит в так называемой новой коре. Это верхний слой полушарий, отвечающий за высшие нервные функции, у низших млекопитающих он почти отсутствует, а у людей составляет основную часть коры. Ученые шутят, что новая кора и есть тот самый орган, который отличает нас от животных. На нее запахи тоже влияют, и это влияние исследуют, но механика таких тестов гораздо сложнее.

Важно

Без запахов и чувств. Как отсутствие обоняния связано с неспособностью испытывать эмоции

Существует довольно спорная теория о том, что определенные сочетания запахов влияют на функционирование иммунной системы и течение воспалительных процессов. Ее сторонники ссылаются на материалы исследования, опубликованного в британском научном издании Current Biology. Его проводили в клинических условиях и задействовали людей, у которых на момент начала эксперимента уже были какие-то инфекции. Под воздействием любимых запахов количество маркеров воспаления в крови испытуемых снижалось.

Ароматическое противовоспалительное средство на рынке появится еще нескоро, а вот обез­боливающее, похоже, уже на подходе. Сигнал о запахе мозг получает и расшифровывает быстрее, чем сигнал о боли. Суть действия нового средства заключается в том, что оно как бы обгоняет болевой импульс. Разработкой таких препаратов занимаются несколько конкурирующих фармкомпаний в Западной Европе. Клинические испытания начались в 2018 году, но в 2020-м были приостановлены в связи с пандемией. Если они возобновятся и препарат все-таки поступит в продажу, он станет первым в истории обезболивающим, которое достаточно просто понюхать.