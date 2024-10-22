Древний сигнал угрозы. Почему запах смерти оказывает странное влияние на поведение человека

Исследователи впервые в истории показали, что определенное химическое соединение может обрабатывать как сигнал угрозы.

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Смерть является вполне логичным завершением жизни. Когда мы умираем, наши тела выделяют нечто под названием путресцин, который отвечает за ужасный запах, исходящий от гниющего тела — человеческого или кого-то другого. Теперь ученые впервые показали, что определенное химическое соединение, выделяющееся во время гниения, вызывают у людей странное поведение, а также защитную реакцию, побуждающую к бегству, пишет IFLScience.

Известно, что мухи способны чувствовать запах разлагающегося тела на расстоянии нескольких километров, а также могут пробраться на глубину около 2 метров под поверхностью земли, чтобы забраться в гроб и отложить яйца. Ранее ученые уже выяснили, что насекомых привлекают химические сигналы — это похоже на то, как падальщики могут чувствовать запах смерти.

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Ученые также обнаружили, что соединение, выделяемое трупами, также может оказывать удивительное влияние на поведение человека, причем независимо от того, сознаем ли мы, что чувствуем запах. Когда мы умираем, наши тела выделяют нечто под названием путресцин, который отвечает за ужасный запах, исходящий от гниющего мяса. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли он являться угрозы, который вызывает у людей защитное поведение, связанное с бегством.

В общей сложности было проведено четыре эксперимента:

первый исследовал влияние путресцина на бдительность;

второй — на поведение бегства;

третий — поведение побега и мысли;

четвертый — защитное поведение.

В ходе первого эксперимента участников распределили на три группы: путресцин, аммиак и вода. Эти вещества наносились на ватные диски за час до начала исследования, а затем ученые провели компьютерный тест на время реакции, когда реципиентов просили назвать на красную точку как можно быстрее.

В ходе второго эксперимента участников подвергли запахам тех же веществ, а затем попросили отойти на 80 метров, чтобы увидеть, изменится ли и как именно затраченное время.

В третьем эксперименте группы подвергли воздействию веществ и заставили вписать недостающие буквы в слова. Затем их попросили отойти на 60 метров и посмотрели, как реагируют реципиенты.

В четвертом эксперименте группы подвергли воздействию небольших концентраций веществ, а затем попросили прочитать эссе, где автор критиковал ценности. После этого участникам задавали вопросы об их чувствах к автору, и их желание сбежать проверялось путем наблюдения за тем, как быстро они заканчивали финальную анкету.

Результаты экспериментов указывают на то, что воздействие путресцина повышает бдительность среди участников, даже когда они не осознают, что чувствуют запах. Кроме того, реципиенты, подвергшиеся запаху путресцина, казалось, ходили быстрее. Ученые полагают, что эта особенность, вероятно, действует как защитный сигнал, позволяя нам сохранить жизнь.

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