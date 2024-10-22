Стародавній сигнал загрози. Чому запах смерті має дивний вплив на поведінку людини

Дослідники вперше в історії показали, що певна хімічна сполука може сприйматися як сигнал загрози.

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Смерть є цілком логічним завершенням життя. Коли ми помираємо, наші тіла виділяють щось під назвою путресцин, який відповідає за жахливий запах, що виходить від тіла, що гниє, — людського або когось іншого. Тепер учені вперше показали, що певна хімічна сполука, що виділяється під час гниття, спричиняє в людей дивну поведінку, а також захисну реакцію, що спонукає до втечі, пише IFLScience.

Відомо, що мухи здатні відчувати запах тіла, що розкладається, на відстані кількох кілометрів, а також можуть пробратися на глибину близько 2 метрів під поверхнею землі, щоб забратися до труни та відкласти яйця. Раніше вчені вже з'ясували, що комах приваблюють хімічні сигнали — це схоже на те, як мерляки можуть відчувати запах смерті.

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Вчені також виявили, що сполука, що виділяється трупами, також може чинити дивовижний вплив на поведінку людини, причому незалежно від того, чи усвідомлюємо ми, що відчуваємо запах. Коли ми вмираємо, наші тіла виділяють щось під назвою путресцин, який відповідає за жахливий запах, що виходить від м'яса, що гниє. Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чи може він бути загрозою, яка викликає у людей захисну поведінку, пов'язану з втечею.

Загалом було проведено чотири експерименти:

перший досліджував вплив путресцину на пильність;

другий — на поведінку втечі;

третій — поведінку втечі та думки;

четвертий — захисну поведінку.

Під час першого експерименту учасників розподілили на три групи: путресцин, аміак і вода. Ці речовини наносили на ватяні диски за годину до початку дослідження, а потім учені провели комп'ютерний тест на час реакції, коли реципієнтів просили назвати на червону крапку якомога швидше.

Під час другого експерименту учасників піддали запахам тих самих речовин, а потім попросили відійти на 80 метрів, щоб побачити, чи зміниться і як саме витрачений час.

У третьому експерименті групи піддали впливу речовин і змусили вписати відсутні літери в слова. Потім їх попросили відійти на 60 метрів і подивилися, як реагують реципієнти.

У четвертому експерименті групи піддали впливу невеликих концентрацій речовин, а потім попросили прочитати есе, де автор критикував цінності. Після цього учасникам ставили запитання про їхні почуття до автора, і їхнє бажання втекти перевіряли шляхом спостереження за тим, як швидко вони закінчували фінальну анкету.

Результати експериментів вказують на те, що вплив путресцину підвищує пильність серед учасників, навіть коли вони не усвідомлюють, що відчувають запах. Крім того, реципієнти, які зазнали запаху путресцину, здавалося, ходили швидше. Вчені вважають, що ця особливість, ймовірно, діє як захисний сигнал, дозволяючи нам зберегти життя.

Раніше Фокус писав про те, чому так важливо ховати людей у трунах, а не просто в землі.