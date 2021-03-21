Без запахов и чувств. Как отсутствие обоняния связано с неспособностью испытывать эмоции

Ученые так и не пришли к единому мнению относительно того, как и почему возникает алекситимия. Одни исследователи считали ее следствием некоторых психических заболеваний, другие — причиной, вызывающей эти заболевания.

"В детстве отец ударил ее кочергой по лбу, прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла обоняние и всякое ощущение человеческого тепла, и человеческого холода, и вообще всякие сильные чувства. Одним этим ударом в ней были убиты и нежность, и отвращение, и радость, и отчаяние". Так немецкий писатель Патрик Зюскинд описал причины эмоциональной глухоты мадам Гайар в романе "Парфюмер. История одного убийцы".

По сюжету кормилице будущего убийцы Гайар еще не было тридцати. "Внешность ее соответствовала ее действительному возрасту, но одновременно она выглядела вдвое, втрое, в сто раз старше, она выглядела, как мумия девушки; но внутренне она давно была мертва".

Молодая женщина, абсолютно лишенная эмоций даже по отношению к собственным детям, только на первый взгляд кажется фантастическим персонажем. На самом деле особенности, которые Зюскинд приписал мадам Гайар, очень похожи на симптомы реально существующего психического отклонения под названием "алекситимия".

Полезное свойство

Среди психиатров первым об этом явлении заговорил Питер Сифнеос в 1968 году. Он описывал случаи пациентов с различными психическими расстройствами, для которых были характерны крайне слабый эмоциональный фон и абсолютно утилитарное мышление. В 1980-х, когда роман Зюскинда увидел свет, алекситимия стала предметом самого живого обсуждения в научно-популярной периодике. В 1985-м была разработана шкала измерения степеней алекситимии. Автор романа вдохновился самой крайней ее формой, но в реальности гораздо более распространены промежуточные, предполагающие не полное отсутствие эмоционального фона, но его существенное ослабление.

Современная психиатрия рассматривает алекситимию как фактор риска психосоматических заболеваний, но само это явление считается не болезнью, а особенностью личности

Проявляется это так. Человеку трудно различать собственные эмоции, тем более описывать их словесно. Он не проявляет фантазию, фокусируется на внешних обстоятельствах, а не на внутренних переживаниях. Склонен к конкретному логическому мышлению при дефиците эмоцио­нальной реакции. С практической точки зрения алекситимия может быть даже полезна во многих видах деятельности, предполагающих контакт с эмоциональными людьми.

В статье психиатра Лидии Дойдж, опубликованной в журнале Psychologist, приводятся аргументы в пользу того, что у Дитера Визнера, менеджера поп-звезды Майкла Джексона, и у многих других менеджеров звезд шоу-бизнеса были явные признаки алекситимии. Британский коллега Дойдж, Норман Бликвел, отметил, что на проявления алекситимии были похожи некоторые особенности поведения легендарного главреда Vogue Анны Винтур.

Даже Патрик Зюскинд признавал, что бесчувственность его персонажа была в некотором роде полезна: "Может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности мадам Гайар обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтение ни одному из порученных ее попечению детей и ни одного не ущемляла".

[ + – ] Бесстрастность. По мнению нейрофизиологов, разительное ослабление эмоционального фона — закономерное следствие потери обоняни Фото: Getty Images

Особенность личности

Ученые так и не пришли к единому мнению относительно того, как и почему возникает алекситимия. Одни исследователи считали ее следствием некоторых психических заболеваний, другие — причиной, вызывающей эти заболевания. Современная психиатрия рассматривает алекситимию как фактор риска психосоматических заболеваний, но само это явление считается не болезнью, а особенностью личности.

Важно

Чем аукнется пандемия? Какие сюрпризы и отдаленные последствия ждут тех, кто переболел коронавирусом

О связи между алекситимией и нарушением обоняния упоминал еще Сифнеос. Этому вопросу были посвящены несколько его статей, опубликованных в 1970-х. Спустя 40 лет американка Роберта Ченг и француз Фабьен Микабу опубликовали результаты совместного исследования в сфере физиологии мозга. Они доказывали, что любое воздействие на корковый центр обоняния в височной доле мозга вызывает реакцию в центре, отвечающем за эмоциональное восприятие. По мнению Микабу, разительное ослабление эмоционального фона — закономерное следствие потери обоняния. А если запахи исчезнут надолго, возможно даже изменение личности и развитие алекситимии.