Дело не в плохой гигиене: о каких проблемах со здоровьем говорит неприятный запах изо рта

Плохой запах изо рта является серьезным вызовом психологическому и физическому состоянию многих людей. Однако помимо морального дискомфорта этот запах может указывать на ряд серьезных проблем со здоровьем, которые стоит лечить как можно быстрее.

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Галитоз, известный как неприятный запах изо рта, может быть не просто незначительным неудобством. Для людей, страдающих определенными заболеваниями, эта проблема может стать особенно острой. Эти недуги вызывают запах изо рта, с которым трудно справиться и трудно терпеть. Хотя многие могут предположить, что это результат плохой гигиены полости рта, некоторые заболевания вызывают уникальные запахи, которые требуют уже не зубной щетки, а медицинской помощи, пишет Cracked.

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Одним из заболеваний, которые серьезно влияют на запах изо рта, является болезнь печени. Печень играет важную роль в фильтрации токсинов, и когда она не функционирует должным образом, то не может эффективно выводить сернистые соединения из организма. В результате эти соединения выходят через рот в состоянии, известном как fetor hepaticus, из-за чего дыхание приобретает запах тухлых яиц или чеснока.

Болезни почек также оказывают заметное влияние на дыхание. Здоровые почки фильтруют мочевину, отработанный продукт, из кровотока. Однако при почечной недостаточности мочевина накапливается в организме и выводится через дыхание. Это приводит к состоянию, известному как "уремический запах изо рта", который резко пахнет мочой, что является признаком нарушения функции почек.

Нелеченый диабет также вызывает заметный запах изо рта, особенно когда человек впадает в диабетический кетоацидоз (ДКА). Это состояние возникает, когда организм начинает расщеплять жиры для получения энергии, вырабатывая при этом кетоны. Эти кетоны выделяют запах, похожий на ацетон или гнилые яблоки, который может служить ранним предупреждением об опасно высоком уровне сахара в крови.

Непроходимость кишечника — еще одно заболевание, оказывающее серьезное влияние на дыхание. Когда кишечник заблокирован, отходы и газы задерживаются и не могут пройти через организм обычным путем. В результате скопление этих дурно пахнущих газов выводится вверх по пищеварительному тракту, что приводит к запаху фекалий изо рта.

Наконец, камни в миндалинах, хотя и менее опасные, чем перечисленные выше состояния, могут привести к крайне неприятному запаху изо рта. Эти мелкие кальцифицированные частицы образуются в щелях миндалин, задерживая частицы пищи и бактерии. Со временем они начинают разлагаться, создавая сильный серный запах, который может сохраняться в дыхании человека.

Галитоз, вызванный этими основными заболеваниями, часто является не просто неприятным симптомом. Он служит биологическим сигналом, указывающим на то, что в организме что-то не так. Хотя борьба с запахом может принести временное облегчение, устранение первопричины — будь то печеночная недостаточность, проблемы с почками или неконтролируемый диабет — единственный способ действительно избавиться от запаха. Кроме того, многие медики все больше осознают, что хронический галитоз может служить ранним диагностическим инструментом для некоторых из этих серьезных заболеваний.

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