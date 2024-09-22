Річ не в поганій гігієні: про які проблеми зі здоров'ям свідчить неприємний запах із рота

Поганий запах з рота є серйозним викликом психологічному та фізичному стану багатьох людей. Однак крім морального дискомфорту цей запах може вказувати на низку серйозних проблем зі здоров'ям, які варто лікувати якнайшвидше.

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Галітоз, відомий як неприємний запах із рота, може бути не просто незначною незручністю. Для людей, які страждають на певні захворювання, ця проблема може стати особливо гострою. Ці недуги спричиняють запах з рота, з яким важко впоратися і важко терпіти. Хоча багато хто може припустити, що це результат поганої гігієни порожнини рота, деякі захворювання спричиняють унікальні запахи, які вимагають вже не зубної щітки, а медичної допомоги, пише Cracked.

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Одним із захворювань, які серйозно впливають на запах з рота, є хвороба печінки. Печінка відіграє важливу роль у фільтрації токсинів, і коли вона не функціонує належним чином, то не може ефективно виводити сірчисті сполуки з організму. У результаті ці сполуки виходять через рот у стані, відомому як fetor hepaticus, через що дихання набуває запаху тухлих яєць або часнику.

Хвороби нирок також помітно впливають на дихання. Здорові нирки фільтрують сечовину, відпрацьований продукт, з кровотоку. Однак за ниркової недостатності сечовина накопичується в організмі та виводиться через дихання. Це призводить до стану, відомого як "уремічний запах з рота", який різко пахне сечею, що є ознакою порушення функції нирок.

Нелікований діабет також спричиняє помітний запах із рота, особливо коли людина впадає в діабетичний кетоацидоз (ДКА). Цей стан виникає, коли організм починає розщеплювати жири для отримання енергії, виробляючи при цьому кетони. Ці кетони виділяють запах, схожий на ацетон або гнилі яблука, який може слугувати раннім попередженням про небезпечно високий рівень цукру в крові.

Непрохідність кишківника — ще одне захворювання, що серйозно впливає на дихання. Коли кишечник заблокований, відходи і гази затримуються і не можуть пройти через організм звичайним шляхом. У результаті скупчення цих газів, які погано пахнуть, виводиться вгору травним трактом, що призводить до запаху фекалій з рота.

Нарешті, камені в мигдалинах, хоча й менш небезпечні, ніж перелічені вище стани, можуть призвести до вкрай неприємного запаху з рота. Ці дрібні кальцифіковані частинки утворюються в щілинах мигдаликів, затримуючи частинки їжі та бактерії. Згодом вони починають розкладатися, створюючи сильний сірчаний запах, який може зберігатися в диханні людини.

Галітоз, спричинений цими основними захворюваннями, часто є не просто неприємним симптомом. Він слугує біологічним сигналом, який вказує на те, що в організмі щось не так. Хоча боротьба із запахом може принести тимчасове полегшення, усунення першопричини — чи то печінкова недостатність, чи то проблеми з нирками, чи то неконтрольований діабет, чи то єдиний спосіб справді позбутися запаху. Крім того, багато медиків дедалі більше усвідомлюють, що хронічний галітоз може слугувати раннім діагностичним інструментом для деяких із цих серйозних захворювань.

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