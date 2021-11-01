Фонарь Джека. Исследователи показали необычного паука, похожего на тыкву (фото)

Несмотря на свой жутковатый облик, представленный на фото вид A.marmoreus является относительно безвредным для экосистемы насекомым.

Найденный паук становится активным в холодное время года, он называется Araneus marmoreus и очень сильно напоминает маленькую тыковку, пишет The Science Times.

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Яркие оранжевые брюшки этих насекомых делают их похожими на фонарик с восьмью лапками, напоминающий "фонарь Джека" для Хэллоуина.

Несмотря на свой жутковатый вид, A.marmoreus являются относительно безвредными пауками для экосистемы. Самки этого вида имеют более праздничный наряд с большим брюшком, в то время как самцы вдвое меньше.

Взрослые пауки A.marmoreus активны с середины лета до первых заморозков. Они размножаются и начинают откладывать яйца осенью в специальных яйцевых коконах, содержащих сотни яиц, которые вылупятся весной. Затем молодые особи проходят через несколько стадий линьки, пока летом не станут взрослыми.

[ + – ] Самец Araneus marmoreus

A.marmoreus — это вид пауков-кругопрядов, которые производят шелковую паутину. Они используют три вида шелка, каждый из которых вырабатывается из разных желез.

Пауки-кругопряды начинают плести свои паутины с помощью соединительной нити и сбрасывают их с высоты, где паук ее туго натягивает, скрещивает и укрепляет более толстым шелком.

Некоторые виды пауков-кругопрядов добавляют зигзагообразный узор под названием стабилиментум, он маскирует паутину и привлекает добычу, отражая ультрафиолетовый свет.

Однако насекомые не единственные, кто становится жертвой этих шелков. Колибри также попадают в ловушку, запутываясь в ней и изнемогая.