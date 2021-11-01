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Фонарь Джека. Исследователи показали необычного паука, похожего на тыкву (фото)

Юлия Чайка
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Araneus marmoreus, паук, самка, снимок
Самка Araneus marmoreus

Несмотря на свой жутковатый облик, представленный на фото вид A.marmoreus является относительно безвредным для экосистемы насекомым.

Найденный паук становится активным в холодное время года, он называется Araneus marmoreus и очень сильно напоминает маленькую тыковку, пишет The Science Times.

Яркие оранжевые брюшки этих насекомых делают их похожими на фонарик с восьмью лапками, напоминающий "фонарь Джека" для Хэллоуина.

Несмотря на свой жутковатый вид, A.marmoreus являются относительно безвредными пауками для экосистемы. Самки этого вида имеют более праздничный наряд с большим брюшком, в то время как самцы вдвое меньше.

Взрослые пауки A.marmoreus активны с середины лета до первых заморозков. Они размножаются и начинают откладывать яйца осенью в специальных яйцевых коконах, содержащих сотни яиц, которые вылупятся весной. Затем молодые особи проходят через несколько стадий линьки, пока летом не станут взрослыми.

Araneus marmoreus, паук, самец, фото
Самец Araneus marmoreus

A.marmoreus — это вид пауков-кругопрядов, которые производят шелковую паутину. Они используют три вида шелка, каждый из которых вырабатывается из разных желез.

Пауки-кругопряды начинают плести свои паутины с помощью соединительной нити и сбрасывают их с высоты, где паук ее туго натягивает, скрещивает и укрепляет более толстым шелком.

Некоторые виды пауков-кругопрядов добавляют зигзагообразный узор под названием стабилиментум, он маскирует паутину и привлекает добычу, отражая ультрафиолетовый свет.

Однако насекомые не единственные, кто становится жертвой этих шелков. Колибри также попадают в ловушку, запутываясь в ней и изнемогая.