Ліхтар Джека. Дослідники показали незвичайного павука, схожого на гарбуз (фото)
Незважаючи на свій моторошний вигляд, представлений на фото вид A.marmoreus є відносно нешкідливим для екосистеми комах.
Знайдений павук стає активним у холодну пору року, він називається Araneus marmoreus і дуже сильно нагадує маленький гарбуз, пише The Science Times.
Яскраві помаранчеві черевця цих комах роблять їх схожими на ліхтарик із вісьмома лапками, що нагадує "ліхтар Джека" для Геловіна.
Незважаючи на свій моторошний вигляд, A.marmoreus є відносно нешкідливими павуками для екосистеми. Самки цього виду мають більш святкове вбрання з більшим черевцем, тоді як самці вдвічі менше.
Дорослі павуки A.marmoreus активні із середини літа до перших заморозків. Вони розмножуються і починають відкладати яйця восени у спеціальних яйцевих коконах, що містять сотні яєць, які вилупляться навесні. Потім молоді особини проходять через кілька стадій линяння, поки влітку не стануть дорослими.
A.marmoreus — це вид павуків-колопрядів, які виробляють шовкову павутину. Вони використовують три види шовку, кожен із яких виробляється з різних залоз.
Павуки-колопряди починають плести свої павутини за допомогою сполучної нитки і скидають їх із висоти, де павук її туго натягує, схрещує і зміцнює товстішим шовком.
Деякі види павуків-колопрядів додають зигзагоподібний візерунок під назвою стабіліментум, він маскує павутину і приваблює здобич, відбиваючи ультрафіолетове світло.
Однак комахи не єдині, хто стає жертвою цих шовків. Колібрі також потрапляють у пастку, заплутуючись у ній і знемагаючи.