Ліхтар Джека. Дослідники показали незвичайного павука, схожого на гарбуз (фото)

Незважаючи на свій моторошний вигляд, представлений на фото вид A.marmoreus є відносно нешкідливим для екосистеми комах.

Знайдений павук стає активним у холодну пору року, він називається Araneus marmoreus і дуже сильно нагадує маленький гарбуз, пише The Science Times.

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Яскраві помаранчеві черевця цих комах роблять їх схожими на ліхтарик із вісьмома лапками, що нагадує "ліхтар Джека" для Геловіна.

Незважаючи на свій моторошний вигляд, A.marmoreus є відносно нешкідливими павуками для екосистеми. Самки цього виду мають більш святкове вбрання з більшим черевцем, тоді як самці вдвічі менше.

Дорослі павуки A.marmoreus активні із середини літа до перших заморозків. Вони розмножуються і починають відкладати яйця восени у спеціальних яйцевих коконах, що містять сотні яєць, які вилупляться навесні. Потім молоді особини проходять через кілька стадій линяння, поки влітку не стануть дорослими.

[ + – ] Самець Araneus marmoreus

A.marmoreus — це вид павуків-колопрядів, які виробляють шовкову павутину. Вони використовують три види шовку, кожен із яких виробляється з різних залоз.

Павуки-колопряди починають плести свої павутини за допомогою сполучної нитки і скидають їх із висоти, де павук її туго натягує, схрещує і зміцнює товстішим шовком.

Деякі види павуків-колопрядів додають зигзагоподібний візерунок під назвою стабіліментум, він маскує павутину і приваблює здобич, відбиваючи ультрафіолетове світло.

Однак комахи не єдині, хто стає жертвою цих шовків. Колібрі також потрапляють у пастку, заплутуючись у ній і знемагаючи.