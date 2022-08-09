Майже як люди. Вчені з'ясували, чи можуть спати павуки

На запитання, яке не давало спати вченим ночами, нарешті, можливо, отримали відповідь.

Учені вважають, що деякі птахи й ссавці, так само, як і людина, можуть відчувати фазу швидкого сну або ШРО-фазу (ШРО — це швидкі рухи очей). Але досі не було відомо, чи сплять павуки? Щоб це з'ясувати, вчені звернули свою увагу на павуків-скакунів і отримали цікаві результати, повідомляє Phys.

Павуки-скакуни живуть практично в усьому світі, зокрема й у приміщеннях. Вони досягають розміру від кількох міліметрів до 2 сантиметрів. Павуки-скакуни мають коричневе тіло та 8 очей, які розташовуються в три ряди.

Даніела Ресслер з Констанцького університету, що в Німеччині, та її колеги вивчили рухи очей павуків у стані спокою. За допомогою спеціальних камер учені побачили, що павуки мають особливі ознаки того, що вони все-таки можуть спати: їхні лапки посмикувалися, а деякі очі рухалися.

[ + – ] Даніела Ресслер з Констанцького університету, що в Німеччині, та її колеги вивчили рухи очей павуків у стані спокою. За допомогою спеціальних камер учені побачили, що павуки мають особливі ознаки того, що вони все-таки можуть спати: їхні лапки посмикувалися, а деякі очі рухалися. Фото: phys.org

Учені вважають, що стан павуків можна порівняти з фазою швидкого сну або ШРО-фазою в людини, яка є фазою активного сну зі сновидіннями. Дослідження показало, що рухи тіла павуків і його очей дуже схожі на подібні рухи в інших видів уві сні, і вони мають регулярний цикл.

У павуків-скакунів, які є хижаками, очі постійно рухаються під час полювання. Їхні очі забезпечують огляд на 360 градусів, і вони можуть бачити жертву на відстані 30 см. За словами Ресслер, ще доведеться з'ясувати, чи сплять павуки технічно, перебуваючи в цих станах спокою. А для цього необхідно провести додаткові дослідження.

[ + – ] У павуків-скакунів, які є хижаками, очі постійно рухаються під час полювання. Їхні очі забезпечують огляд на 360 градусів, і вони можуть бачити жертву на відстані 30 см. Фото: wikipedia

Американський учений Джеррі Сігел, який займається дослідженнями сну, сумнівається, що павуки можуть відчувати ШРО-фазу в стані спокою.

"Ці істоти перебувають дуже далеко від людини й інших тварин на еволюційному дереві. Можливо, ці павуки просто проявляють активність у стані спокою. Але я не думаю, що це сон", — каже Сігел.

А американський ентомолог Барретт Кляйн вважає, що цікаво було б виявити симптоми фази швидкого сну в павуків. За його словами, залишається ще багато питань про те, наскільки широко поширений швидкий сон і з якою метою він може служити в різних видів живих істот.

Як уже писав Фокус, дослідники показали незвичайного павука, схожого на гарбуз. Але цей павук є відносно нешкідливим, незважаючи на свій грізний вигляд.

Також Фокус писав про те, що в Австралії вчені виявили павука, який може прокусити ніготь людини.

Що стосується сну, то Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, що спати вдень може бути небезпечно для здоров'я.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що сон у компанії має несподівані переваги.