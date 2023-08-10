Персидская Златовласка. Ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота" (фото)

Исследование показывает, что новый вид пауков предпочитает жить в горных районах и любит рыть норы.

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Все началось с того, что энтузиаст природы Мехди Гавахян прогуливался и заметил бродячего тарантула-самца. Исследователь сфотографировал его и отправил фото доктору Алирезе Замани. Исследователи весьма заинтересовались новым необычным видом и продолжили исследования, пишет IFLScience.

Далее ученые попытались найти больше образцов, но, увы, им удалось обнаружить лишь одну женскую особь. Размах ног у этой самки достигал 9 сантиметров, а отличительные черты в виде прядей золотых волос позволили исследователям отличить его от других видов Chaetopelma и описать новый вид.

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В результате ученые назвали новый вид пауков персидским золотым тарантулом (Chaetopelma persianum). Авторы исследования отмечают, что представители этого вида были обнаружены на северо-западе Ирана, где, вероятно, они и обитают.

Размах ног самки нового вида достигает 9 сантиметров Фото: Kari Kaunisto

В ходе исследования ученые пытались обнаружить других особей, однако у них не получалось. К счастью, на помощь пришли гражданские ученые, которые предоставили авторам фотографии еще двух самцов — они были сделаны недалеко от места обнаружения нового вида. Предполагается, что они относятся к новому виду тарантулов, впрочем, подтвердить это предположение, увы, нельзя.

Известно, что новый вид относится к роду Chaetopelma — он относительно небольшой и в настоящее время насчитывает всего 6 видов, в основном распространенных в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, один также обитает в Камеруне. Ученые отмечают, что обнаружение нового вида еще больше расширило это распространение, став первой записью этого рода в Иране, а также третьим известным видом тарантулов в стране.

Размах ног самки нового вида достигает 9 сантиметров Фото: Kari Kaunisto

Авторы исследования отмечают, что новые виды часто живут в норах или камерах с шелковой подкладкой, обычно расположенных под валунами или большими камнями в колодцах, а также наружных сухих стенах старых домов.

Исследователи отмечают, что персидские золотые тарантулы встречаются в горных районах северных гор Загрос, а также обязательно роют норы. Ученые отмечают, что самка тарантула, которая была найдена и использована для описания нового вида, также была обнаружена в норе, вырытой на каменистой почве.

Теперь авторы исследования считают, что дальнейшие исследования могут позволить обнаружить еще больше видов пауков, ранее неизвестных науке.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему у пауков 8 ног.