Морські скрипалі змушені "бити в барабан", щоб привабити самку: про кого йдеться (відео)

Науковці спостерігали й слухали за самцями крабів-скрипалів, щоб дізнатися більше про їхні дивовижні шлюбні пісні, які передають важливу інформацію про їхні розміри та придатність для розмноження. Дослідники також з'ясували, як саме крабам вдається передавати самкам таку важливу інформацію.

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Про це пише Discover Magazine.

Люди можуть словесно розповісти про свій зріст або інші параметри, однак у крабів-скрипалів (Afruca tangeri) немає такої можливості. Замість цього вони використовують шлюбні пісні, здатні передавати самкам усю важливу інформацію. У новому дослідженні вчені спостерігали та слухали самців крабів-скрипалів.

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Автори дослідження стверджують, що результати їхньої роботи показують, якою інформацією самці крабів-скрипалів діляться у своїх піснях, а також наскільки добре вони це роблять. Під час дослідження вчені спостерігали за самцями крабів-скрипалів, які снують берегами Південного Піренейського півострова і залицяються до самок за допомогою пісень сейсмічних коливань, барабанячи й б'ючи по піску величезними клешнями й раковинами. Однак до цього моменту вченим мало що було відомо про те, яку саме інформацію вони передають.

Під час нового дослідження команда з Лабораторії вібрації тварин Оксфордського університету записала поведінку самців крабів-скрипалів під час відтворення шлюбних пісень. Вчені використовували камери GoPro і геофони, які вимірювали ударні коливання, відтворювані крабами. Вчені виявили, що сейсмічні сигнали різнилися залежно від того, чим саме самці били по піску — клешнями або раковинами.

Не менш цікавим виявилося і те, що сейсмічні пісні різнилися залежно від морфології самців — це дало змогу самкам визначити їхній розмір. За словами автора дослідження, біолога з Лабораторії вібрації тварин Тома Малдера, схоже, під час шлюбних пісень краби-скрипалі буквально не можуть збрехати своїм партнеркам про свої розміри.

Дослідникам також вдалося записати всі етапи залицянь крабів-скрипалів:

по-перше, самці розмахували своїми клешнями в повітрі;

по-друге, самці поперемінно барабанили по піску і вдаряли клешнями або панцирами по піску;

по-третє, самці виконували обидві поведінки одночасно;

по-четверте, самці забиралися у свої нори й барабанили по піску в них — цю дію вони виконували, якщо самка здавалася зацікавленою.

Загалом вчені записали понад 8000 вібрацій флірту самців крабів-скрипалів. Довжина, гучність і ритм сейсмічних сигналів крабів різнилися залежно від поведінки крабів — чи барабанили краби клешнями, чи били. Наприклад, їхні мушлі — що дає змогу розрізняти їхню поведінку лише на основі їхніх вібрацій.

Результати також вказують на те, що на формування пісень самців впливала їхня морфологія: більші та дрібніші клешні виробляли сейсмічні сигнали з вищою та нижчою енергією відповідно. За словами команди, ударні сигнали цих крабів вигідні для самців, даючи їм змогу приваблювати самок поруч зі звуками моря. Але вони також корисні та для самок, гарантуючи, що самці, з якими вони зустрічаються, дійсно відповідають.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.