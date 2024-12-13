Приближается что-то масштабное: рой подземных толчков ставит под угрозу 11 млн человек (фото)

Исследователи считают, что шквал землетрясений, вероятно, является предвестником гораздо более масштабного события.

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Рой землетрясений был зафиксирован на огромной линии разлома длиной около 46 метров, расположенной на Среднем Западе — ученые опасаются, что эти подземные толчки являются предвестниками чего-то большего, пишет Daily Mail.

Эта огромная линия разлома все еще мало известна, носит название Новый Мадрид и пересекает Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Геологическая служба США мониторила ситуацию, когда зафиксировала восемь землетрясений в период с 6 по 11 декабря: 7 из них произошли в Миссури, а одно в Теннеси. Самые крупные подземные толчки, по данным ученых, достигли магнитуды 3 и 2,6, остальные — магнитудой около 2.

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Отметим, что землетрясения магнитудой менее 2,5, как правило, не ощущаются, однако подземные толчки можно зафиксировать с помощью сейсмографа. Теперь ученые считают, что эта огромная линия разлома в действительности может сгенерировать землетрясение магнитудой 7 и выше. Предполагается, что это может произойти в течение следующих 50 лет.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям в Департаменте безопасности Миссури Робби Майерса, вероятность землетрясения такой силы сегодня составляет около 40%, но с каждым годом она лишь увеличивается.

Известно, что 7 землетрясений сотрясли регион в течение 9 часов, а затем 11 декабря было зафиксировано еще 8 землетрясений. Данные также свидетельствуют о том, что в этом районе не было значительных землетрясений более 200 лет. Последняя мощная сейсмическая активность произошла между 1811 и 1812 годами, когда произошло три землетрясения, "по оценкам, магнитудой от 7 до 8".

По меньшей мере 11 миллионов американцев проживают в опасной зоне Фото: USGS

Исследователи признаю, что нынешняя активность вовсе не обязательно является признаком того, что разлом вот-вот вызовет более сильное землетрясение. Однако считают, что местные жители должны быть готовы к такому сценарию.

Землетрясение магнитудой 8 в этом регионе может убить тысячи людей, разрушить мосты через реку Миссисипи, выгнуть основные автомагистрали, такие как межштатная автомагистраль 55, и вызвать разрыв нефте- и газопроводов. Данные также указывают на то, что разрушительные землетрясения магнитудой 6 или выше происходят в этом регионе раз в 80 лет.

Последнее событие такой магнитуды было 6,6 баллов в 1895 году около Чарльстона, штат Миссури, — 129 лет назад. Простыми словами, разлом давно назрел для крупного землетрясения. По словам Майерса, все это указывает на то, что в ближайшие полвека существует большая вероятность возникновения сильного землетрясения.

Ученые все еще изучают, что вызывает рой землетрясений, но у них есть некоторые теории. Например, разлом может медленно смещаться, а небольшие липкие пятна отрываются, генерируя многочисленные небольшие подземные толчки. Еще одна теория предполагает, что рои землетрясений могут быть вызваны постепенным высвобождением тектонического напряжения вдоль линий разломов или изменениями в подземных условиях.

Ранее Фокус писал о том, что загадочные толчки шокировали и без того исчезающий вид.