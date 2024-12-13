Приближается что-то масштабное: рой подземных толчков ставит под угрозу 11 млн человек (фото)
Исследователи считают, что шквал землетрясений, вероятно, является предвестником гораздо более масштабного события.
Рой землетрясений был зафиксирован на огромной линии разлома длиной около 46 метров, расположенной на Среднем Западе — ученые опасаются, что эти подземные толчки являются предвестниками чего-то большего, пишет Daily Mail.
Эта огромная линия разлома все еще мало известна, носит название Новый Мадрид и пересекает Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Геологическая служба США мониторила ситуацию, когда зафиксировала восемь землетрясений в период с 6 по 11 декабря: 7 из них произошли в Миссури, а одно в Теннеси. Самые крупные подземные толчки, по данным ученых, достигли магнитуды 3 и 2,6, остальные — магнитудой около 2.
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Отметим, что землетрясения магнитудой менее 2,5, как правило, не ощущаются, однако подземные толчки можно зафиксировать с помощью сейсмографа. Теперь ученые считают, что эта огромная линия разлома в действительности может сгенерировать землетрясение магнитудой 7 и выше. Предполагается, что это может произойти в течение следующих 50 лет.
По словам координатора по чрезвычайным ситуациям в Департаменте безопасности Миссури Робби Майерса, вероятность землетрясения такой силы сегодня составляет около 40%, но с каждым годом она лишь увеличивается.
Известно, что 7 землетрясений сотрясли регион в течение 9 часов, а затем 11 декабря было зафиксировано еще 8 землетрясений. Данные также свидетельствуют о том, что в этом районе не было значительных землетрясений более 200 лет. Последняя мощная сейсмическая активность произошла между 1811 и 1812 годами, когда произошло три землетрясения, "по оценкам, магнитудой от 7 до 8".
Исследователи признаю, что нынешняя активность вовсе не обязательно является признаком того, что разлом вот-вот вызовет более сильное землетрясение. Однако считают, что местные жители должны быть готовы к такому сценарию.
Землетрясение магнитудой 8 в этом регионе может убить тысячи людей, разрушить мосты через реку Миссисипи, выгнуть основные автомагистрали, такие как межштатная автомагистраль 55, и вызвать разрыв нефте- и газопроводов. Данные также указывают на то, что разрушительные землетрясения магнитудой 6 или выше происходят в этом регионе раз в 80 лет.
Последнее событие такой магнитуды было 6,6 баллов в 1895 году около Чарльстона, штат Миссури, — 129 лет назад. Простыми словами, разлом давно назрел для крупного землетрясения. По словам Майерса, все это указывает на то, что в ближайшие полвека существует большая вероятность возникновения сильного землетрясения.
Ученые все еще изучают, что вызывает рой землетрясений, но у них есть некоторые теории. Например, разлом может медленно смещаться, а небольшие липкие пятна отрываются, генерируя многочисленные небольшие подземные толчки. Еще одна теория предполагает, что рои землетрясений могут быть вызваны постепенным высвобождением тектонического напряжения вдоль линий разломов или изменениями в подземных условиях.
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