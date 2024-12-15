Международная космическая станция обнаружила нечто неизвестное в 90 км над Землей

Ученые обнаружили какие-то волны, которые прорываются через атмосферу нашей планеты.

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В конце сентября 2024 года ураган "Хелен" обрушился на побережье Флориды, США, и принес с собой разрушительные дожди и сильные ветры. Как сообщили ученые из NASA, Международная космическая станция (МКС) обнаружила нечто неожиданное над поверхностью нашей планеты. Это были какие-то волны в атмосфере на высоте примерно 90 км над поверхностью. Они показывают, что погода внизу связана с событиями в верхних слоях атмосферы, пишет Earth.

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На высоте 50-90 км над поверхностью Земли находится слой атмосферы, называемый мезосферой. Как показывают полученные учеными из NASA данные, мезосфера может измениться благодаря погоде далеко внизу.

Когда на США обрушился ураган "Хелен" один из приборов NASA на МКС зафиксировал наличие признаков атмосферной волны, которые создаются ураганами. Это открытие показывает, что ураганы влияют даже на разреженный воздух на огромных высотах.

Прибор, который обнаружил неизвестную атмосферную волну называется AWE и его установили на МКС в прошлом году. Он был создан для наблюдения за "атмосферным свечением", то есть слабым светом газов на больших высотах. Прибор AWE обнаружил сообразные пульсации в воздухе, которые возникли под влиянием ураганам на высокий слой атмосферы.

Прибор AWE предназначен также для выявления связи между ураганами и верхними слоями атмосферы. Он отслеживает, как изменения внизу могут распространяться вверх в мезосферу и за ее пределы. Таким образом ученые могут понять, что выводит атмосферу из ее обычного равновесия.

Воздух в мезосфере разреженный и когда появляются атмосферные волны, то они могут влиять на условия, которые имеют важное значение для спутников. Любое изменение атмосферы на большой высоте может изменить плотность воздуха на больших высотах, а потому спутники могут сойти с орбиты.

Спутники связи, метеорологические спутники и даже сигналы, на которые люди полагаются для навигации, могут зависеть от стабильных условий на большой высоте. Можно подумать, что суровая среда космоса действует независимо от погоды на Земле.

По словам ученых из NASA, это не всегда так. Сильные ураганы, как показало исследование, могут вызывать изменения даже на очень большой высоте. Обнаружение новых атмосферных волн может привести к улучшению прогнозов не только для обычной погоды, но и для того, что происходит ближе к космосу.

Как уже писал Фокус, рой подземных толчков на Земле ставит под угрозу 11 млн человек. Исследователи считают, что шквал землетрясений, вероятно, является предвестником гораздо более масштабного события.

Также Фокус писал о том, что в небе над США заметили НЛО. Белый Дом и спецслужбы уверяют, что неизвестные объекты не представляют угрозы для граждан. Дональд Трамп призывает представителей правительства рассекретить, кто стоит за этими полетами.