Сперма космічних мишей може допомогти людям колонізувати Місяць і Марс: яким чином

Попередні експерименти показали, що заморожена сперма мишей може залишатися життєздатною в космосі до 200 років.

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Проблеми виживання людини за межами Землі виходять далеко за рамки пошуку придатного для дихання повітря або захисту від космічної радіації. Забезпечення можливості розмноження в суворих умовах космосу має найважливіше значення для колонізації людством інших планет. Але люди багато чого не знають про нашу здатність виживати і процвітати в космосі, зокрема про те, чи можемо ми розмножуватися. Тепер заморожена сперма мишей, яка зберігається на борту Міжнародної космічної станції (МКС), може допомогти краще зрозуміти здатність ссавців розмножуватися в космосі, пише Interesting Engineering.

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Вчені з Університету Яманасі, Японія, зараз вивчають, як розмноження ссавців може працювати за межами Землі, що потенційно відкриває можливості для колонізації людством інших планет. Але насамперед Місяця і Марса.

За словами вчених, вони хочуть створити систему для безпечного і постійного збереження генетичних ресурсів Землі десь у космосі, можливо, на Місяці. Це необхідно, щоб життя могло відродитися, навіть якщо Земля зіткнеться з катастрофічним руйнуванням.

Космос наповнений сильною радіацією і це є випробуванням як для людей, так і для їхнього генетичного матеріалу. На МКС рівень радіації більш ніж у 100 разів вищий, ніж на Землі. За межами МКС, у глибокому космосі, радіація ще сильніша, і вона може зруйнувати ДНК, а також ставить під загрозу процес розмноження.

Космічні миші

Японські вчені вже довели стійкість замороженої сперми мишей, яка зберігається на МКС уже 6 років, до суворих умов космосу. Незважаючи на тривалий вплив космічної радіації, за допомогою цієї сперми вдалося отримати здорове потомство. Цих дитинчат учені назвали космічними мишами, і в них не було виявлено генетичних відмінностей від мишей, зачатих із використанням сперми, що зберігається на Землі.

Японські вчені вже довели стійкість замороженої сперми мишей, яка зберігається на МКС уже 6 років, до суворих умов космосу Фото: wikipedia

Попередні експерименти вчених показали, що заморожена сперма мишей може залишатися життєздатною в космосі до 200 років. Хоча вчені визнають, що цього недостатньо для довгострокових потреб людства.

Останні дослідження японських учених спрямовані на збільшення цього періоду за допомогою вдосконалених пристроїв радіаційного захисту, що потенційно відкриває шлях до необмеженого збереження генетичного матеріалу в космосі. Учені вважають, що на Місяці та Марсі можна буде створити біобанки, де зберігатиметься генетичний матеріал.

ЕКЗ у космосі

Нове дослідження є значним кроком вперед у вивченні розмноження ссавців у космосі. Вчені створили метод сублімаційного сушіння, який дає змогу зберігати сперму при кімнатній температурі, і вони планують провести екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) гризунів на борту МКС у найближчі роки. Зрештою, експерименти можуть допомогти врятувати людство, вважають вчені.

Дослідники планують вивчити, чи можуть ембріони ссавців нормально розвиватися в умовах мікрогравітації, де відсутність нормальної гравітації може порушити такі процеси, як формування кінцівок і розвиток нервової системи.

Розуміння розмноження в космосі стосується не тільки розмноження людей. Воно також має значення для транспортування тварин на інші планети. Ці експерименти закладають основу для виживання, розмноження і процвітання людей у космосі, і вони можуть довести, що життя може існувати навіть у найсуворіших умовах.

Як уже писав Фокус, знайдено найпершу тварину на Землі. Дослідники знайшли останки найдавнішої тварини, яка жила на планеті ще до динозаврів.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше провели розтин найрідкіснішого кита у світі, якого ніколи не бачили живим. Найрідкіснішим видом китів у світі є Mesoplodon traversii. Раніше було виявлено всього шість особин цих ссавців, але всі вони були мертві.