Знайдено найпершу тварину на Землі: який вигляд мала ця "чупакабра" (фото)

Дослідники знайшли останки найдавнішої тварини, яка жила на планеті ще до динозаврів.

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В епоху динозаврів, близько 200 млн років тому, з'явилися перші ссавці. Але їхній родовід сягає ще далі, відносячись до стародавньої групи, яка називається терапсидами, пише SciTechDaily.

Багато стародавніх терапсидів дуже віддалено були схожі на сучасних ссавців, але вони поділяли ключові риси. Наприклад, у них були отвори з боків черепа, де кріпилися щелепні м'язи, а також були щелепні кістки, які пізніше видозмінилися на відмітні кістки середнього вуха у нинішніх ссавців.

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Нещодавно дослідники виявили найстаріші відомі скам'янілості терапсида. Стародавній хижак був схожий на собаку з шаблеподібними зубами та стоїть біля початку еволюції ссавців.

Знайдена скам'янілість є членом групи, яка називається горгонопси.

Так виглядали найдавніші тварини на Землі Фото: Henry Sutherland Sharpe

"Горгонопси набагато тісніше пов'язані зі ссавцями, ніж з будь-якими іншими сучасними тваринами. Хоча горгонопси не є нашими прямими предками, вони пов'язані з видами, які були нашими прямими предками", — говорить співавтор статті Кен Енджелчик.

Донедавна було знайдено рештки горгонопсів, які жили приблизно 265 млн років тому. Нова ж скам'янілість датується 270-280 млн років тому.

"Ми вважаємо, що, найімовірніше, це найстаріший горгонопс на планеті", — каже старший автор статті Хосеп Фортуні.

Стародавню скам'янілість виявили на Майорці, іспанському острові в Середземному морі. За часів горгонопсів острів був частиною суперконтиненту Пангея.

"Кількість збережених кісток горгонопса вражає. Ми виявили все, починаючи від фрагментів черепа, хребців і ребер, до збереженої стегнової кістки. Ми навіть не могли сподіватися, що знайдемо таку кількість останків, коли починали розкопки в цьому регіоні", — зізнається науковий співробітник ICP і перший автор статті Рафель Матамалес.

Така багата знахідка дала змогу вченим реконструювати зовнішній вигляд тварини, а також дізнатися деякі деталі про її життя.

"Якби ви побачили цю тварину на вулиці, то, можливо, вона нагадала б вам собаку середнього розміру, але на цьому б усі подібності закінчилися. У цієї тварини не було б шерсті, а також вух, як у собак. Ця найдавніша тварина на Землі, яку коли-небудь знаходили, мала довгі, схожі на леза ікла", — додає Анджелчик.

Шаблеподібні зуби говорять про те, що горгонопси були вищими хижаками свого часу.

Нагадаємо, учені розповіли, який вид тварин живе на Землі найдовше. Вважається, що такі "живі викопні" ракоподібні, як щитні, бачили ще динозаврів, але є й інші види, які живуть дуже давно.