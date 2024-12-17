Найдено самое первое животное на Земле: как выглядела эта "чупакабра" (фото)

Исследователи нашли останки древнейшего животного, которое жило на планете еще до динозавров.

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В эпоху динозавров, около 200 млн лет назад, появились первые млекопитающие. Но их родословная уходит еще дальше, относясь к древней группе, которая называется терапсидами, пишет SciTechDaily.

Многие древние терапсиды очень отдаленно были похожи на современных млекопитающих, но они разделяли ключевые черты. К примеру, у них были отверстия по бокам черепа, где крепились челюстные мышцы, а также имелись челюстные кости, которые позже видоизменились в отличительные кости среднего уха у нынешних млекопитающих.

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Недавно исследователи обнаружили старейшие известные окаменелости терапсида. Древний хищник был похож на собаку с саблевидными зубами и стоит у истоков эволюции млекопитающих.

Найденную окаменелость является членом группы, которая называется горгонопсы.

Так выглядели самые древние животные на Земле Фото: Henry Sutherland Sharpe

"Горгонопсы намного теснее связаны с млекопитающими, чем с любыми другими современными животными. Хотя горгонопсы не являются нашими прямыми предками, они связаны с видами, которые были нашими прямыми предками", — говорит соавтор статьи Кен Энджелчик.

До недавнего времени были найдены останки горгонопсов, которые жили примерно 265 млн лет назад. Новая же окаменелость датируется 270-280 млн лет назад.

"Мы считаем, что скорее всего, это старейший горгонопс на планете", — говорит старший автор статьи Хосеп Фортуни.

Древняя окаменелость обнаружили на Майорке, испанском острове в Средиземном море. Во времена горгонопсов остров был частью суперконтинента Пангея.

"Количество сохранившихся костей горгонопса впечатляет. Мы обнаружили все, начиная от фрагментов черепа, позвонков и ребер, до сохранившейся бедренной кости. Мы даже не могли надеяться, что найдем такое количество останков, когда начинали раскопки в этом регионе", — признается научный сотрудник ICP и первый автор статьи Рафель Матамалес.

Такая богатая находка позволила ученые реконструировать внешний вид животного, а также узнать некоторые детали о его жизни.

"Если бы вы увидели это животное на улице то, возможно, оно напомнило бы вам собаку среднего размера, но на этом бы все сходства закончились. У этого животного не было бы шерсти, а также ушей, как у собак. Это самое древнее животное на Земле, которое когда-либо находили, обладало длинными, похожими на лезвия клыками", — добавляет Анджелчик.

Саблевидные зубы говорят о том, что горгонопсы являлись высшими хищниками в свое время.

Напомним, ученые рассказали, какой вид животных живет на Земле дольше всех. Считается, что такие "живые ископаемые" ракообразные, как щитни, видели еще динозавров, но есть и другие виды, которые живут очень давно.