Сперма космических мышей может помочь людям колонизировать Луну и Марс: каким образом

Предыдущие эксперименты показали, что замороженная сперма мышей может оставаться жизнеспособной в космосе до 200 лет.

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Проблемы выживания человека за пределами Земли выходят далеко за рамки поиска пригодного для дыхания воздуха или защиты от космической радиации. Обеспечение возможности размножения в суровых условиях космоса имеет важнейшее значение для колонизации человечеством других планет. Но люди многого не знают о нашей способности выживать и процветать в космосе, в том числе о том, можем ли мы размножаться. Теперь замороженная сперма мышей, которая хранится на борту Международной космической станции (МКС), может помочь лучше понять способность млекопитающих размножаться в космосе, пишет Interesting Engineering.

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Ученые из Университета Яманаси, Япония, сейчас изучают, как размножение млекопитающих может работать за пределами Земли, что потенциально открывает возможности для колонизации человечеством других планет. Но в первую очередь Луны и Марса.

По словам ученых, они хотят создать систему для безопасного и постоянного сохранения генетических ресурсов Земли где-то в космосе, может быть на Луне. Это необходимо, чтобы жизнь могла возродиться, даже если Земля столкнется с катастрофическим разрушением.

Космос наполнен сильной радиацией и это является испытанием как для людей, так и для их генетического материала. На МКС уровень радиации более чем в 100 раз выше, чем на Земле. За пределами МКС, в глубоком космосе, радиация еще сильнее, и она может разрушить ДНК, а также ставит под угрозу процесс размножения.

Космические мыши

Японские ученые уже доказали устойчивость замороженной спермы мышей, которая хранится на МКС уже 6 лет, к суровым условиям космоса. Несмотря на длительное воздействие космической радиации, с помощью этой спермы удалось получить здоровое потомство. Этих детенышей ученые назвали космическими мышами и в них не были выявлены генетические отличия от мышей, зачатых с использованием спермы, хранящейся на Земле.

Японские ученые уже доказали устойчивость замороженной спермы мышей, которая хранится на МКС уже 6 лет, к суровым условиям космоса Фото: wikipedia

Предыдущие эксперименты ученых показали, что замороженная сперма мышей может оставаться жизнеспособной в космосе до 200 лет. Хотя ученые признают, что этого недостаточно для долгосрочных потребностей человечества.

Последние исследования японских ученых направлены на увеличение этого периода с помощью усовершенствованных устройств радиационной защиты, что потенциально открывает путь к неограниченному сохранению генетического материала в космосе. Ученые считают, что на луне и Марсе можно будет создать биобанки, где будет храниться генетический материал.

ЭКО в космосе

Новое исследование представляет собой значительный шаг вперед по изучению размножения млекопитающих в космосе. Ученые создали метод сублимационной сушки, который позволяет хранить сперму при комнатной температуре, и они планируют провести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) грызунов на борту МКС в ближайшие годы. В конечном итоге, эксперименты могут помочь спасти человечество, считают ученые.

Исследователи планируют изучить, могут ли эмбрионы млекопитающих нормально развиваться в условиях микрогравитации, где отсутствие нормальной гравитации может нарушить такие процессы, как формирование конечностей и развитие нервной системы.

Понимание размножения в космосе касается не только размножения людей. Оно также имеет значение для транспортировки животных на другие планеты. Эти эксперименты закладывают основу для выживания, размножения и процветания людей в космосе, и они могут доказать, что жизнь может существовать даже в самых суровых условиях.

Как уже писал Фокус, найдено самое первое животное на Земле. Исследователи нашли останки древнейшего животного, которое жило на планете еще до динозавров.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые провели вскрытие самого редкого кита в мире, которого никогда не видели живым. Самым редким видом китов в мире является Mesoplodon traversii. Ранее было обнаружено всего шесть особей этих млекопитающих, но все они были мертвы.