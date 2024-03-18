Люку Бессону – 65. Почему "Леон-киллер" и "Пятый элемент" популярнее в мире, чем во Франции

18 марта юбилей у одного из самых любимых в Украине режиссеров – Люка Бессона. Раскроем тайну его популярности.

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О чем обычно снимают французы? Правильно – о любви. Комедии и мелодрамы, где сплошные любовные треугольники и французские, опять же, поцелуи. "Мужчина и женщина", "Шербурские зонтики", "Безумная свадьба". Первое место среди самых кассовых фильмов Франции гордо занимает бытовая комедия "Бобро поржаловать!". И только на десятую позицию попала лента самого успешного французского режиссера Люка Бессона – детективная комедия "Такси 2", где он значится сценаристом и продюсером. А "Голубая бездна" всего-то на 15-м. "Пятый элемент" – 30 место. Сверхуспешная в мире "Люси" – 97-е. А признанный шедевр "Леон-киллер" оказался за рамками списка со своими 3,5 млн зрителей-французов. Фокус ответит на вопрос: чем же Люк Бессон отличается от соотечественников, что позволило ему покорить Голливуд?

Люк Бессон

Люк Бессон родился в 1959 году в семье инструкторов по подводному плаванию. Хотел продолжить семейное дело, но в результате травмы из-за рискованного глубоководного погружения потерял эту возможность в семнадцатилетнем возрасте. Изначально у Люка это было в крови – перейти границы допустимого.

Увлекается кино, подвизаясь на съемочных площадках в Париже. В 19 лет уезжает покорять Голливуд, но не получилось – вернулся. Стал известен после фильма "Голубая бездна" (1988) в 29-летнем возрасте. Это его первый англоязычный фильм: Люк Бессон как бы бросил вызов американцам в сфере, где французы традиционно сильны, ведь изобретатель акваланга и режиссер Жак-Ив Кусто трижды получал "Оскар" за документальные фильмы о подводном мире.

Нет границ!

"Голубая бездна" – лента о соперничестве двух ныряльщиков, погружавшихся на запредельную глубину. Ученые сказали уже: нырнете глубже – гайки, в организме начнутся необратимые процессы. Персонаж Жана Рено нырнул с фразой: "А вдруг ученые ошибаются". Не ошиблись –чемпион гибнет. Все плакали. Но приятель-соперник не отступил – продолжил дело. А любовные отношения в картине, обожаемые французами – на обочине.

"Бездна" – это лента о беспредельщиках, которые победу ставят выше смерти – о пассионариях, конкурирующих между собой. Французы давно таким не удивляли (парочка лент с Бельмондо болтается в конце французского топ-100), а для США это близко? Конечно, там же снимают "Форсажи", "Топ-ганы" и прочих "Безумных Максов". Идея Ницше о сверхчеловеке больше всего нашла свое воплощение в Америке: большинство штатовских картин именно о суперменах – в разных областях.

Полный беспредел

У Бессона иногда хорошие беспредельщики спасают от плохих беспредельщиков. Как главная героиня фильма Бессона "Никита" (1990) – это девушка-наркоманка (Анн Парийо), которая при ограблении аптеки убила копа и попала в заключение. Но ей сделала предложение спецслужба (как когда-то Рэмбо): выходи – есть дельце. Сюжет "Никиты" был куплен Канадой для сериала "Ее звали Никита" (1997-2001).

Постер фильма "Никита" (1990)

В "Леоне-киллере" (1994) кого-то убивший сицилиец (в расширенной версии это разъяснялось) сбежал из Европы и залег на дно в США: темная шапочка, черные очки. В Америке плохо знающий английский Леон (Жан Рено) стал подрабатывать киллером. Познакомился с девочкой-соседкой Матильдой (Натали Портман).

Кадр из фильма "Леон-киллер" (1994)

Коррумпированный коп Стэн в лице Гэри Олдмена расправляется с семьей девочки: ее отец проштрафился. Дальше – дуэль Леона и Стэна, как в "Голубой бездне" между Марком и Энцо. Только дуэлянты – враги, а не соперники.

На стороне Стэна спецназ и все копы Нью-Йорка. Супермен Леон почти укокошил всех, однако силы не равны. Когда Стэн высится над раненым Леоном тот передает ему "привет от Матильды" — чеку от связки гранат. Большой бум! Это очень по-бессоновски.

Эпизод из фильма "Леон-киллер"

В "Пятом элементе" (1997) инопланетянка Лилу (Мила Йовович) падает на голову таксиста Корбена Далласа (Брюс Уиллис). Он тут же отрывается с ней от полицейской погони, хотя уже был на грани лишения водительских прав. Его шеф справедливо заметил Корбену: "Слова "норма" нет в твоем лексиконе". Эти слова полностью можно отнести и к Бессону.

Корбен и Лилу (Мила Йовович и Брюс Уиллис)

Даллас помогает Лилу спасти мир. Если для пассинарных американцев в кино это в порядке вещей, то для французов – большая редкость.

Трейлер фильма "Пятый элемент"

Дави на газ!

В комедийном экшне "Такси" (1998-2008) Даниэль Моралес (Сами Насери) гоняет по городу на скорости 300 км в час, нарушая все дорожные правила. Конечно, этот беспредельщик полезен в поимке угонщиков-немцев. В ленте Даниэль дважды нагло вызывает немецких преступников на гонки – это ответ французов за унижения во Второй мировой. Второй раз для немцев в фильме становится роковым.

В "Перевозчике" (2002) герой Джейсона Стэйтема должен не нарушать три правила: никогда не менять условия сделки, не спрашивать имен и не заглядывать в багаж, за доставку которого ему заплатили. Когда перевозчик случайно обнаруживает, что "багаж" – живая девушка, он нарушает сразу все правила. Беспредельщик же он хороший: значит, гадам не поздоровится.

Фантастический боевик "Напролом" (2012) с австралийцем Гаем Пирсом в роли агента ЦРУ Мэриона Сноу (супермен стесняется своего имени, так же как герой Сильвестра Сталлоне Мэрион Кобретти в боевике "Кобра"), которого подставили, чтобы спровадить в самую страшную в галактике тюрьму. Но он и сам сбежит, и выручит оттуда дочку президента: для него нет решеток.

В "Малавите" ( 2013) с Робертом де Ниро в главной роли мафиозо Фред Блейк сдает своих. По программе защиты свидетелей он оказывается в нормандском провинциальном городке, где его семейка наводит шороху. Так, что американская мафия узнает о местонахождении отступника, является сюда и – героически погибает от рук семьи. Тут беспредельщики – все веселые родственники опального мафиозо.

Коммерческий хит Бессона "Люси" (2014), собравший $463 млн при бюджете в $40 млн – про мозг и его беспредельные возможности. Девушку, которую играет Скарлетт Йоханссон, тайваньская мафия без просу пытается использовать в качестве "контейнера" для наркотиков. Но после разрыва в желудке пакета с запрещенным веществом девица так расширила свое сознание, что поставила на колени… планету Земля. В случае Люси сложно говорить о нарушении "границ" – барышня стала вездесущей, как сама Вселенная. Возможно, это мечта самого Бессона.

Постер фильма "Люси" (2014)

Ограничитель – не всегда лишняя штука

Вы уже поняли успешную формулу Бессона: беспредельщик – атака могучего зла – победа (иногда бонусом "спасение мира").

Но вот тут и кроется недостаток режиссера. Если у Бессона нет какой-нибудь преграды в виде тех же продюсеров – он не может вовремя остановиться. Лозунг "в моем лексиконе нет слова норма" оборачивается перегрузом. Как в новом фильме Люка Бессона "Догмен" (2024): там герой – и супермен на инвалидной коляске, грабящий богатых при помощи собак, и травести-звезда поющая голосом Эдит Пиаф, и отчаянный гангстер, бросивший вызов банде. Половины из этих сюжетных линий вполне хватило, и тут бы очень пригодился продюсер. Но Люк Бессон основал еще в 2000 году собственную продюсерскую компанию EuropaCorp, чтобы ему никто не мешал творить. А в его случае – это не всегда классно.

Например, в "Леоне" нарушение режиссером некоторых моральных границ могло привести к коммерческому провалу. В режиссерской версии он намекал на некое любовное отношение главного героя к девочке Матильде. Американские продюсеры встали горой против того, чтобы картина стала похожа на "Лолиту". Так Леон – "чистый дикарь", по-отечески относящийся к сиротке, а так – грязный ублюдок, воспользовавшийся беззащитностью ребенка.

Может, французам бы и приглянулся такой поворот (кто знает), но только не американцам. Продюсеры правильно оборвали эту линию на корню и картина заработала свои $45 млн при бюджете в $16 млн.

Продюсерские возражения совсем бы не помешали и в случае детских фэнтезийных картин Бессона вроде "Артура и минипуттов" (2006) или "Валериана и города тысячи планет" (2017). Тогда бы, при всей их яркости и самобытности, они бы не стали коммерческими провалами. Как, собственно, и перегруженный "Догмен".

Но, как говорил герой культовой советской криминальной комедии "Джентльмены удачи": "Кто ж его посадит (или хотя бы поставит на место) – он же памятник!". Беспредельщику Бессону добытая с боями свобода иногда вредит самому. Надо признать – не все ограничения бывают лишними.