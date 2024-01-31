"Догмен". Киллер-травести и борец за свободу: как Люк Бессон уместил повестку в одном персонаже

Новый фильм Люка Бессона "Догмен" получился интересным по задумке, но противоречивым по исполнению.

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Люк Бессон после четырехлетнего перерыва снял фильм про необычного героя, попытавшись повторить успех "Леона-киллера", но при этом втиснув в ленту все актуальные тенденции.

Вдохновила режиссера на написание сценария заметка, где какая-то семья держала в клетке своего пятилетнего ребенка. В главной роли снялся американец Калеб Лэндри Джонс — актер превзошел себя. Но персонаж Дуглас получился эклектичным: травести-певец на инвалидной коляске, грабящий богатые дома при помощи собак, который вступает в схватку с бандой, защищая от их поборов прачку. А еще по пятницам он поет в травести-кабаре голосом Эдит Пиаф. На взгляд Фокуса, этого всего чересчур, поэтому Дуглас просто разваливается на составляющие, пусть на каждую из которых и интересно смотреть.

Леон-киллер был сицилийским "дикарем" в США. Он — профессионал, но как человек — наивный, с чистым сердцем. Однако у самого Бессона он получался не совсем таким: в картине намекалось, что Леон мог испытывать не только отеческие чувства к девочке, которую играла Натали Портман. Американские продюсеры эту линию обрубили на корню — и правильно сделали. Потому что какой же тогда Леон "чистый"? Вот и в ленте "Догмен" Люк Бессон слишком много нафантазировал вокруг персонажа — лопатами не разгребешь. Не помешала бы какая-нибудь продюсерская ревизия этого материала: слишком неоднородны и главный герой, и фильм.

Клубок линий в фильме "Догмен"

"Догмен" стартует с эпиграфа "Когда человек в беде, Бог посылает ему собаку" — это цитата французского поэта-романтика и политика Альфонса де Ламартина. А первая сцена фильма очень интригует.

Полиция кого-то разыскивает. Синие мигалки. Копы останавливают фургон. За рулем сидит слегка окровавленная блондинка с размазанным макияжем, в немного порванном светлом платье. Пытается прикурить. На требование документов устало говорит: "Сейчас". Тут становится понятно, что это травести — переодетый мужчина. А в фургоне — два десятка собак. "Они не причинят вам вреда до тех пор, пока вы не причините вреда мне", — философски предупреждает странный водитель (Калеб Лэндри Джонс).

Подозреваемый оказывается человеком с ограниченными возможностями: он с трудом передвигается при помощи металлических зажимов вокруг ног. К нему приглашают судебного психиатра Эвелин (Джоджо Т. Гиббс), которой Дуглас начинает исповедоваться. Их отношения — это первая линия сюжета.

Догмен и психиатр

Отец у Дугласа был садист и маньяк. Он морил голодом собак, чтобы они были злее для собачьих боев. Старший брат — подлиза и стукач. Мать боялась отца. А младший сын — Дуглас — любил собак, пытаясь их подкармливать. За этот "проступок" папаша помещает его самого в клетку к четвероногим. И далее будет поведана история о длительной борьбе за свободу, в результате которой парень все лучше понимает собак и все меньше — людей. Точнее, он делает такой философский вывод: "Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак". Так Дуглас стал Догменом. Это вторая линия.

В детдоме некая актриса-любительница Сальма приучила Догмена к Шекспиру, пробудив в мальчике актерский талант. Он стал участвовать в постановках. Но потом девушка ушла в профи и исчезла с горизонта. Однако Дуглас продолжал за ней следить. Это — линия третья.

Догмен сколотил банду из четвероногих. Мог выступать в цирке, но занялся кражами богатых домов. Четвертая.

Вместо цирка попал в травести-кабаре, где, переодевшись в Мэрилин Монро или Эдит Пиаф, прекрасно пел, волнуя до слез своих слушателей. Пятая линия.

Догмену пожаловались на местную банду, которая уже по-черному обирала бедных, — он бросает им вызов. Шестая линия.

Бандиты из "Догмена"

Седьмая линия — непростые отношения Догмена и Бога, что повлияет на эффектный с эстетической точки зрения финал, но не очень убедительный — со всех других.

Кинооммажи Люка Бессона

Само пребывание Догмена в заброшенном доме со стаей собак напоминает профессора-революционера из фильма "Сука-любовь" (1999) Алехандро Иньярриту: преподаватель вынужден был уйти с работы и стать киллером под видом бомжа. Тут была и тема с собачьими боями.

Схватка банды с каким-то непонятным типом — это все, как в "Леоне-киллере" (1994) самого Бессона. Почему Дуглас — дива-травести, не будучи вроде бы нетрадиционной ориентации, неясно. Однако в целом тема актуальная сейчас.

Все отцы в фильме — плохие парни: отец Дугласа и бывший муж адвоката Эвелин, с которым она в разводе и который преследует ее с ребенком. Им противостоят женщины и Догмен.

Сравнение "Догмена" с "Джокером", которые мелькают в прессе, несколько натянуты. Догмен – тонкий интеллектуал, получивший высшее образование, в то время как у Джокера – серьезные отклонения в психике и в умственном развитии. Их связывает только тема детских травм.

Фильм больше интригует первым эпизодом, чем своим развитием, потому что битва дрессированных собак с гангстерами, в результате которой "ни одно животное не пострадало", словно уже из какой-то детской комедии.

Постер фильма "Догмен"

По замаху у Люка Бессона все было интересно, но, к сожалению, огромное количество сюжетных линий и "личин" главного героя делают персонажа слишком искусственным, не цельным, он буквально разваливается на составляющие. Держит все это вместе только бесподобная актерская игра Калеба Лэндри Джонса. Но война собак с бандитами совсем размывает границы реального и опереточного. А финал, который, конечно, мы вам не будем раскрывать, даже позволяет предположить, что частично на персонаже есть отблеск Жанны д’Арк, о которой Люк Бессон снял не слишком яркий фильм с Миллой Йовович в далеком 1999 году. Но и там, и здесь вместо трагедии получился фарс.

В общем, "Догмен" — это пестрая смесь линий и жанров, которая, к сожалению, не получилась убедительной. Однако игра Калеба Джонса — самая значительная удача этой картины.