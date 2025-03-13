14 миллионов лет назад на Землю обрушилась гигантская внеземная "волна": она изменила все

Исследователи считают, что это событие, произошедшее миллионы лет назад, кардинально изменило климат нашей планеты.

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Путешествие нашей Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути подобно кораблю, плывущему через меняющуюся погоду в море. Наша Солнечная система проходит через различные галактические среды и одна из них, как считают ученые, могла оказать долгосрочное влияние на климат планеты миллионы лет назад, пишет Live Science.

Наблюдения недавно закрытой миссии Европейского космического агентства Gaia показывают, что около 14 миллионов лет назад наша Солнечная система прошла через плотную область звездообразования в направлении созвездия Ориона. Этот регион является частью обширной сети звездных скоплений, охватывающей почти 9000 световых лет и вылеплена в структуру, которую астрономы окрестили волной Рэдклиффа в честь Гарвардского института Рэдклиффа в Массачусетсе, где было подтверждено существование волны.

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Миллионы лет назад, когда наша Солнечная система проходила через Волну Рэдклиффа, она, как полагают ученые, могла получить увеличенный поток межзвездной пыли. Исследователи отмечают, что время этого события совпадает с переходом Земли от более теплого к более холодному климату — это отражено в расширении Антарктического ледяного щита. Ученые считают, что эти данные повышают вероятность того, что столкновение в действительности могло привести к климатическому сдвигу в сочетании с несколькими дополнительными факторами и текущими процессами.

По словам ведущего автора исследования, докторанта по астрофизике в Венском университете Эфрема Макони, дальнейшие исследования позволят ученым проверить эту теорию. Ученые надеются обнаружить необычно высокое содержание радиоактивных элементов, ожидаемое при таком существенном притоке пыли — это бы позволило подтвердить теорию.

Впрочем, ученые признают, что обнаружение решающего доказательства в геологической летописи Земли — непростая задача. По словам астронома Тедди Картера, основная проблема заключается в том, что чрезвычайно сложно заглянуть в прошлое Земли, причем неважно, делаете ли вы это в космосе или в Антарктиде. Исследователям придется сосредоточиться на поиске 14-миллионого всплеска содержания редкого изотопа железа, известного как железо-60, который обычно высвобождается сверхновыми, однако чрезвычайно редко встречается на нашей планете.

Отметим, что волна Рэдклиффа находится всего в 400 световых годах от нас, однако астрономы заметили ее лишь 5 лет назад, в 2020 году, используя телескоп Gaia. Теперь ученые использовали самые последние данные Gaia для моделирования 56 молодых звездных скоплений, связанных с этой структурой. В результате им удалось проследить текущие орбиты скоплений в Млечном Пути, а также их траектории до рождения, которые были выведены из их натальных молекулярных облаков. Это позволило исследователям по сути "вернуться назад во времени и увидеть, где они были в прошлом по отношению к Солнечной системе".

Результаты указывают на то, что наша Солнечная система около 14 миллионов лет назад находилась в ближайшей точке к региону Ориона. Фактически она приблизилась на расстояние около 65 световых лет по крайней мере к двум местным, запыленным звездным скоплениям: NGC 1980 и NGC 1981.

Моделирование также показало, что наша Солнечная система провела в этом регионе около 1 миллиона лет, что совпадает с переходом Земли от более теплого к более холодному климату в "среднем миоцене". Это указывает на возможность того, что существенная межзвездная пыль могла блокировать часть солнечного излучения, тем самым ускоряя похолодание всей планеты, утверждает новое исследование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что в Солнечную систему может попасть еще одна планета.