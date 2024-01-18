Опасный астероид Апофис. Анимация показывает сильное сближение с Землей: когда это будет (видео)

При максимальном приближении к нашей планете астероид будет виден невооруженным глазом.

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Новая анимация сближения потенциально опасного астероида (99942) Апофис за последние несколько дней собрала очень много просмотров, в основном из-за того, что она показывает насколько близко космический камень подлетит к нашей планете в 2029 году, пишет IFLScience.

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На анимации, которая была опубликована на странице Cosmoknowledge в Facebook показывает траекторию полета потенциально опасного астероида Апофис диаметром примерно 325 метров. Этот астероид приблизится к Земле на очень близкое расстояние 13 апреля 2029 года. В следующий раз огромный астероид приблизиться к Земле в 2036 году.

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Но ученые из NASA говорят, что ни через 5, ни через 12 лет этот астероид не упадет на Земле, а благополучно пролетит мимом нашей планеты. Тем не менее анимация вызвала интерес, ведь она показывает насколько близко космический камень подлетит к нашей планете в 2029 году.

Согласно прогнозам NASA, астероид Апофис 13 апреля 2029 года будет находится на расстоянии 32 тысяч км от Земли. Это почти в 10 раз ближе, чем находится Луна и даже ближе, чем находятся некоторые спутники на орбите. Исходя из этого, как считают ученые, астероид будет виден с Земли даже невооруженным глазом.

Согласно прогнозам NASA, астероид Апофис 13 апреля 2029 года будет находится на расстоянии 32 тысяч км от Земли Фото: NASA

Хотя такое расстояние от астероида до Земли считается чрезвычайно близким по космическим меркам, все же астрономы не сильно обеспокоены этим. Обнаруженный в 2004 году астероид Апофис 3 года назад уже пролетал мимо Земли, и астрономы смогли более точно вычислить траекторию его движения вокруг Солнца. До этого ученые предполагали, что потенциально опасный астероид может столкнутся с Землей в 21 веке. Но после проведения тщательных наблюдений, ученые исключили такую возможность. Например, существовали предположения, что Апофис может упасть на Землю в 2068 году, но ученые из NASA считают, что этого точно не случится в ближайшие 100 лет.

Существовали предположения, что Апофис может упасть на Землю в 2068 году, но ученые из NASA считают, что этого точно не случится в ближайшие 100 лет Фото: NASA

Если вы хотите лучше рассмотреть астероид Апофис и другие космические камни, то можно воспользоваться сайтом NASA под названием Eyes On Asteroids. Здесь можно найти подробные изображения астероида Апофис и других подобных объектов и увидеть, как они двигаются в космосе.

В 2029 году ученые из NASA хотят поближе увидеть астероид Апофис и получить о нем больше информации с помощью космического аппарата OSIRIS-REх, который доставил на Землю образцы астероида Бенну. Теперь этот аппарат получил название OSIRIS-APEX и ждет своей встречи с огромным астероидом.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA несколько месяцев не могли получить доступ к главному хранилищу с камнями и пылью, собранными на поверхности астероида Бенну. Но недавно стало известно, что ученые создали необходимые инструменты, чтобы наконец-то добраться к ценным образцам.

Также Фокус писал о результатах нового анализа образцов, полученных с кометы Вильда 2, которые были доставлены на Землю еще в 2006 году. Образцы состоят из миллионов мелких частиц, а потому ученые продолжают их изучать. Новое исследование позволило сделать очень интересное открытие о самой комете и о ранней Солнечной системе.