В ранней Солнечной системе произошло что-то странное: комета имеет уникальный состав (фото)

Через 18 лет после того, как были собраны образцы с кометы Вильда 2, ученые сделали новое открытие.

Related video

Исследование, опубликованное в журнале Geochemistry, показало более сложную историю происхождения кометы Вильда 2, чем ожидалось. 18 лет назад космический аппарат Stardust доставил образцы с этой кометы на Землю. Результаты показывают, что внешняя Солнечная система в первые дни ее существования была не таким простым местом, как считалось ранее. Но каким образом комета Вильда 2 собрала в себе частицы разных, отдаленных друг от друга источников, пока остается загадкой, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Короткопериодическая комета Вильда 2 сейчас делает оборот вокруг Солнца примерно за 6 лет. Но обнаруженная в 1978 году комета шириной 3 км, до этого имела 40-летний орбитальный период. Как выяснили более 40 лет назад ученые комета Вильда 2 в 1974 году сильно приблизилась к Юпитеру и это привело к изменению ее орбиты. В результате комета переместилась на боле обычную орбиту для астероидов – между Марсом и Юпитером.

Важно

Впервые на комете найдены пещеры: они уходят почти на 50 метров в глубину

В 1999 году NASA отправило к этой комете космический аппарат Stardust, который собрал образцы с кометы и доставил их на Землю в 2006 году. Но аппарат не приземлялся на комете, а вместо этого с помощью специальной пластины, покрытой липким веществом, собрал частицы пыли из хвоста кометы Вильда 2. Все кометы имеют хвосты, которые состоят из газа пыли, вылетающих после того, как комета нагревается под влиянием излучения Солнца.

Короткопериодическая комета Вильда 2 сейчас делает оборот вокруг Солнца примерно за 6 лет. Но обнаруженная в 1978 году комета шириной 3 км, до этого имела 40-летний орбитальный период Фото: NASA

Хотя предварительный анализ частиц кометы был представлен вскоре после завершения миссии Stardust, новое исследование выявило ранее не обнаруженные особенности. По словам ученых, в составе кометы Вильда 2 были обнаружены вещества, которые никогда не видели в метеоритах, например, необычные углеродно-железные соединения и предшественники магматических сферул, которые составляют наиболее распространенный тип метеоритов. Все эти вещества прекрасно сохранились за миллиарды лет, хотя комета была свидетельницей формирования Солнечной системы.

Главная причина того, что ранее эти особенности не были обнаружены, состоит в том, что на Землю были доставлены примерно 1 млн крошечных частиц кометы. Ученые говорят, что почти каждая частица уникальна, поэтому их изучение занимает очень много времени. И до сих пор большая част образца с кометы не исследована. С другой стороны, сейчас появились более продвинутые технологии, которых не было 18 лет назад, что позволило улучшить анализ кометных частиц.

Ядро кометы Вильда 2 Фото: NASA

Ученые также выяснили, что вместо того, чтобы состоять только из пыли, которая появилась после взрыва сверхновой, засеявшей Солнечную систему более тяжелыми химическими элементами, комета состоит из пыли, созданной в разных источниках.

Конечно, ученые обнаружили межзвездную пыль, но в то же время они нашли частицы, содержащие в себе следы газового облака, из которого, после появления Солнца, были созданы планеты и астероиды. Но в то же время состав кометы отличается от состава астероидов. По словам ученых, это неожиданное открытие, ведь скорее всего комета Вильда 2 сформировалась за пределами орбиты Нептуна, в огромных пространствах, где, как считалось, мало что происходило.

Как только частицы из разных источников стали основой кометы Вильда 2, то они сохранились в том же первозданном виде. На комете не происходило никаких процессов, которые могли бы изменить эти частицы, говорят ученые. Авторы исследования говорят, что после 18 лет изучения кометы они получили гораздо лучшее представление о первых годах формирования Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что реки появлялись и исчезали на Марсе на протяжении долгого периода. То, что Марс был покрыт водой в далеком прошлом не означает, что водоемы там находились постоянно, считают ученые.