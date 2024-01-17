У ранній Сонячній системі сталося щось дивне: комета має унікальний склад (фото)

Через 18 років після того, як було зібрано зразки з комети Вільда 2, вчені зробили нове відкриття.

Related video

Дослідження, опубліковане в журналі Geochemistry, показало складнішу історію походження комети Вільда 2, ніж очікувалося. 18 років тому космічний апарат Stardust доставив зразки з цієї комети на Землю. Результати показують, що зовнішня Сонячна система в перші дні її існування була не таким простим місцем, як вважалося раніше. Але яким чином комета Вільда 2 зібрала в собі частинки різних, віддалених одне від одного джерел, поки залишається загадкою, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Короткоперіодична комета Вільда 2 зараз робить оберт навколо Сонця приблизно за 6 років. Але виявлена в 1978 році комета завширшки 3 км, до цього мала 40-річний орбітальний період. Як з'ясували понад 40 років тому вчені, комета Вільда 2 1974 року сильно наблизилася до Юпітера і це призвело до зміни її орбіти. У результаті комета перемістилася на більш звичайну орбіту для астероїдів — між Марсом і Юпітером.

Важливо

Уперше на кометі знайдені печери: вони йдуть майже на 50 метрів у глибину

У 1999 році NASA відправило до цієї комети космічний апарат Stardust, який зібрав зразки з комети і доставив їх на Землю в 2006 році. Але апарат не приземлявся на комету, а натомість за допомогою спеціальної пластини, вкритої липкою речовиною, зібрав частинки пилу з хвоста комети Вільда 2. Усі комети мають хвости, які складаються з газу пилу, що вилітають після того, як комета нагрівається під впливом випромінювання Сонця.

Короткоперіодична комета Вільда 2 зараз робить оберт навколо Сонця приблизно за 6 років. Але виявлена в 1978 році комета завширшки 3 км, до цього мала 40-річний орбітальний період Фото: NASA

Хоча попередній аналіз частинок комети був представлений незабаром після завершення місії Stardust, нове дослідження виявило раніше не виявлені особливості. За словами вчених, у складі комети Вільда 2 було виявлено речовини, які ніколи не бачили в метеоритах, наприклад, незвичайні вуглецево-залізні сполуки і попередники магматичних сферул, що становлять найпоширеніший тип метеоритів. Усі ці речовини чудово збереглися за мільярди років, хоча комета була свідком формування Сонячної системи.

Головна причина того, що раніше ці особливості не було виявлено, полягає в тому, що на Землю доставили приблизно 1 млн крихітних частинок комети. Вчені кажуть, що майже кожна частинка унікальна, тому їх вивчення займає дуже багато часу. І досі більша частина зразка з комети не досліджена. З іншого боку, зараз з'явилися більш просунуті технології, яких не було 18 років тому, що дало змогу поліпшити аналіз кометних частинок.

Ядро комети Вільда 2 Фото: NASA

Вчені також з'ясували, що замість того, щоб складатися тільки з пилу, який з'явився після вибуху наднової, що засіяла Сонячну систему важчими хімічними елементами, комета складається з пилу, створеного в різних джерелах.

Звичайно, вчені виявили міжзоряний пил, але водночас вони знайшли частинки, які містять у собі сліди газової хмари, з якої, після появи Сонця, були створені планети й астероїди. Але водночас склад комети відрізняється від складу астероїдів. За словами вчених, це несподіване відкриття, адже найімовірніше комета Вільда 2 сформувалася за межами орбіти Нептуна, у величезних просторах, де, як вважалося, мало що відбувалося.

Щойно частинки з різних джерел стали основою комети Вільда 2, то вони збереглися в тому ж первозданному вигляді. На кометі не відбувалося жодних процесів, які могли б змінити ці частинки, кажуть учені. Автори дослідження кажуть, що після 18 років вивчення комети вони отримали набагато краще уявлення про перші роки формування Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що річки з'являлися і зникали на Марсі протягом довгого періоду. Те, що Марс був вкритий водою в далекому минулому, не означає, що водойми там перебували постійно, вважають учені.