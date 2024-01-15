Уперше на кометі знайдені печери: вони йдуть майже на 50 метрів у глибину

Дослідники кажуть, що рідкісне відкриття вдалося зробити на поверхні комети 67P/Чурюмова-Герасименко.

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Астрономи вперше помітили на кометі печери. Вони були виявлені на кометі 67P/Чурюмова-Герасименко, усередині яких повинен бути лід, він пояснює загадкові струмені, що виходять від комети, пише New Scientist.

Учені знають, що більшість комет складаються з каменю, льоду й різного роду заморожених газів, але науці мало що відомо про їхню внутрішню структуру. Печери ж можуть стати неймовірною удачею у вивченні надр комет.

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Філіп Ламі з Національного центру наукових досліджень Франції та його колеги виявили на кометі 67P три печери, які заповнені льодом. У межах дослідження було зроблено 3D-реконструкцію поверхні комети, яка ґрунтувалася на даних космічного апарата Rosetta.

Апарат Rosetta кілька разів проходив повз комету, але лише зображення, зроблені під час його найближчих прольотів, стали в пригоді для створення тривимірних зображень.

"Цілком логічно, що на таких об'єктах як астероїди мають бути печери, але раніше в нас не було можливості їх виявити", — каже Ламі.

Ламі разом зі своєю командою створили 3D-зображення, які також відомі як анагліфи, щоб охарактеризувати знайдені печери. Вони з'ясували, що печери йдуть на глибину від 20 до 47 метрів.

Також учені з'ясували, що яскравий струмінь від комети, яку було помічено в липні 2015 року, мабуть, містив лід. Він розігрівся, коли сонячне світло освітило дно однієї з печер.

Наразі вчені точно не можуть сказати, який саме лід присутній на поверхні комети, каже Стівен Лоурі з Кентського університету у Великій Британії.

"Якщо це водяний лід зсередини комети, то це дасть чудову можливість дослідити і, можливо, взяти зразок з тієї області комети, яка залишалася недоторканою мільйони років", — каже Лоурі.

Щоправда, учені підтверджують, що посадити апарат на такий невеликий об'єкт буде складним завданням.

Нагадаємо, зелена комета Нішимура вижила після зближення із Сонцем. Астрономи вважають, що комета Нішимура наступного разу (якщо вона не розвалиться) наблизиться до Землі та Сонця тільки через 430 років.