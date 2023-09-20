Зелена комета Нішимура вижила після зближення із Сонцем: чи є шанс побачити її ще раз (фото)

У найближчі кілька днів комета стане ще яскравішою, і шанси її побачити із Землі залишаються, але не все так просто.

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Комета C/2023 P1, яка стала більш відомою під назвою Нішимура за прізвищем її першовідкривача Хідео Нішимура, була ним виявлена трохи більше місяця тому. Ця зелена комета змогла пережити максимальне зближення із Сонцем і матиме ще яскравіший вигляд у нічному небі, ніж раніше. Протягом найближчих днів вона стане доступною для огляду із Землі, але не всі жителі планети зможуть повною мірою насолодитися цим космічним об'єктом. Але найголовніше для її спостереження знадобиться додаткове обладнання, пише Live Science.

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Свого яскравого зеленого світіння комета Нішимура набуває через велику кількість діуглецю в її комі, тобто хмарі з газу і пилу, яка оточує крижане ядро об'єкта. 12 вересня, рівно через місяць після того як було виявлено цю комету, вона пролетіла повз Землю на максимально близькій відстані — 125 млн км. Це приблизно в 500 разів далі, ніж знаходиться Місяць від Землі. А 17 вересня комета Нішимура максимально наблизилася до Сонця і була на відстані 33 млн км від нашої зірки.

Комета C/2023 P1, яка стала більш відомою під назвою Нішимура за прізвищем її першовідкривача Хідео Нішимура, була ним виявлена трохи більше місяця тому Фото: NASA

Для комет наближення до Сонця може виявитися смертельним. Річ у тім, що тепло і випромінювання зірки може призвести до руйнування ядра комети, але, як засвідчили спостереження, Нішимура не постраждала і почала свій зворотний шлях до краю Сонячної системи.

За словами вчених, віддаляючись від Сонця комета Нішимура стала трохи яскравішою, адже вона почала відбивати більше сонячного світла. Але це не означає, що тепер її буде краще бачити із Землі. У період між 20 і 27 вересня комету Нішимура можна побачити тільки за допомогою телескопів за годину до сходу Сонця або через годину після його заходу. При цьому її буде видно тільки поблизу горизонту. За словами вчених, незважаючи на збільшену яскравість, комета Нішимура летить далеко від Землі, а тому має вигляд більш тьмяного об'єкта, ніж, коли вона наближалася до нашої планети тиждень тому.

Без спеціального обладнання комету не можна вже було розгледіти ще 17 вересня, коли вона наблизилася до Сонця. Використовуючи таке обладнання, наприклад, словацький астрофотограф Петр Горалек зробив не зовсім чіткий знімок комети Нішимура, який можна побачити нижче.

Астрофотограф Петро Горалек зробив не зовсім чіткий знімок комети Нішимура Фото: Live Science

На наступному знімку того ж астрофотографа можна побачити комету Нішимура під час її зближення із Землею.

Знімок комети Нішимура під час її зближення із Землею Фото: Live Science

Деякі вчені вважають, що ще один шанс побачити цю комету у жителів Землі буде наприкінці року, але повної впевненості в цьому немає. У будь-якому разі, навіть після того, як комета Нішимура вижила після обльоту Сонця, все ж деякі фрагменти могли відколотися від неї. І це могло відбуватися в минулому. Тому виникла гіпотеза, що комета Нішимура є джерелом появи такого невеличкого метеорного потоку як Сигма-Гідриди, який видно в нічному небі на початку грудня кожного року. Якщо ж комета під час віддалення від Сонця розпадеться на частини, а цю можливість не можна виключати, то цього року цей метеорний потік буде великим і дуже яскравим. Через 3 місяці у вчених буде можливість перевірити свою теорію.

Астрономи вважають, що комета Нішимура наступного разу (якщо вона не розвалиться) наблизиться до Землі та Сонця лише через 430 років. Хоча спочатку вчені прийняли цю комету за черговий міжзоряний об'єкт, про що вже писав Фокус, пізніше з'ясувалося, що вона має дуже витягнуту еліптичну орбіту і насправді прилітає до Сонця з Хмари Оорта. Цей регіон розташований далеко за межами орбіти Нептуна.