Яскравий зелений об'єкт: як побачити нову комету C/2023 P1 найближчими тижнями (фото)

Комета C/2023 P1 (Нішимура) вже зараз наближається до Землі.

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Виявлену менше ніж місяць тому нову комету, що отримала назву C/2023 P1 (Нішимура), вже зараз видно в нічному небі, але для того, щоб її побачити, все ж знадобиться бінокль, пише IFL Science.

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Комета C/2023 P1 повільно, але вірно наближається до Сонця, і вона перебуватиме найближче до нашої зірки 17 вересня. Після цього комета вирушить назад у зовнішню частину Сонячної системи, щоб повернутися до Сонця тільки через 400 років. У міру наближення до нашої зірки комета стає яскравішою, а значить її легше побачити в нічному небі.

Комета C/2023 P1 (Нішимура) також наблизиться до Зеле і це станеться 12 вересня, але вона не становить загрози для нашої планети, адже пролетить повз на відстані в 125 млн км. Це майже 84% відстані від Землі до Сонця. Раніше астрономи припускали, що цю комету можна буде побачити неозброєним оком, але хоча вона і стала яскравішою, все ж для її виявлення знадобиться бінокль.

Комета C/2023 P1 (Нішимура) Фото: IFLS

Чим ближче комета до Сонця, тим вона стає яскравішою, але при цьому її затьмарює світло нашої зірки. Тому для спостереження за кометою C/2023 P1 потрібно використовувати час або до сходу Сонця, або після заходу сонця.

Комета нині з'являється рано вранці на сході. Зараз її видно між сузір'ями Рака і Лева. Наприклад, рано вранці, до сходу Сонця, можна використовувати як орієнтир Венеру, недалеко від якої можна побачити яскраву зелену точку світла з довгим хвостом. Після заходу сонця комету можна буде спостерігати вже після того, як вона наблизиться до Сонця і вирушить у зовнішні регіони Сонячної системи. Але в цьому випадку зелену комету буде побачити важче.

Астрономи вважають, що комета C/2023 P1 (Нішимура) являє собою дуже рідкісне видовище, адже наступного разу вона поділить до Землі і Сонця тільки 2431 року.

Комета C/2023 P1 (Нішимура) Фото: NASA

Цю комету, як уже писав Фокус, виявив астроном з Японії Хідео Нішимура ще 12 серпня цього року. Тому комета крім назви C/2023 P1 отримала і додаткове позначення, пов'язане з прізвищем першовідкривача. До речі, Нішимура до цього виявив ще дві комети, які отримали назву C/1994 N1 і C/2021 O1.

Спочатку вчені навіть припустили, що ця комета може бути ще один об'єктом, який прилетів до нас з іншої зоряної системи, але наступні спостереження показали, що це не так. Як уже писав Фокус, астрономи під час ретельного вивчення нової комети припустили, що її можна буде побачити неозброєним оком, але потім це припущення відкинули.

Деякі астрономи вважають, що комета C/2023 P1 (Нішимура) може не пережити зустрічі з Сонцем і розтане, адже це по суті шматок льоду, або вибухне і розпадеться на шматки, що обертатимуться навколо Сонця. Для перевірки цього припущення залишилося чекати не так і довго і незабаром стане зрозуміло, чи полетить ця комета далі, чи зникне назавжди через вплив сонячного випромінювання.

Також Фокус писав про те, що за словами астрономів, ще одна комета під назвою 12P/Понса-Брукса може вибухнути під час майбутнього повного сонячного затемнення.