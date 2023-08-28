Експерти не впевнені чи зможемо ми побачити нову комету неозброєним оком: у чому суть (фото)

Відкрита зовсім недавно комета C/2023 P1 (Нішимура), наблизитися до Землі у вересні, але може бути не такою яскравою, як передбачалося.

Related video

Буквально два тижні тому, 12 серпня, астроном з Японії Хідео Нішимура оголосив про відкриття нової комети, яка отримала назву C/2023 P1 (Нішимура). Деякі вчені навіть припустили, що вона може бути міжзоряною кометою, як уже писав Фокус. Але найголовніше, попередні дані вказували на те, що цю комету буде видно із Землі, під час її наближення до нашої планети, неозброєним оком. Тепер же експерти не зовсім у цьому впевнені і вважають, що це можна буде зробити приблизно в 2317 році, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з попередніми розрахунками, нова комета C/2023 P1 (Нішимура), швидко летить до Сонця і, звісно ж, перебуватиме близько до Землі у вересні цього року. Як показали дані, 12 вересня комета наблизиться до Землі на відстань 125 млн км, а 17 вересня наблизиться до Сонця на відстань 33,6 млн км.

Наприклад, Карл Хергенротер, експерт з комет зі США, заявив про те, що станом на 23 серпня яскравість комети зросла приблизно в 10 разів порівняно з тим, як вона виглядала на момент відкриття. Експерт із комет із Японії, Сейіті Есіда, припустив, що нова комета може стати такою ж яскравою, як, наприклад, Полярна зірка, коли перебуватиме поруч із Сонцем у вересні.

Відкрита зовсім недавно комета C/2023 P1 (Нішимура), наблизитися до Землі у вересні, але може бути не такою яскравою, як передбачалося Фото: NASA

Тобто, цю комету можна буде побачити неозброєним оком із Землі, припустили деякі вчені. Але астроном Джої Рао зі США, вважає, що насправді яскравість комети буде знижуватися і її можна поки що побачити до 11 вересня тільки за допомогою невеликих телескопів, а після цього її, скоріш за все, засліпить світло Сонця, і неозброєним оком помітити її вдасться.

З іншого боку, як припускають учені з NASA, комета C/2023 P1 (Нішимура) під час наближення до Сонця взагалі може розпастися на частини.

Американський астроном Деніел Грін також вважає, що шанси побачити нову комету неозброєним оком дуже маленькі, адже ця комета виділяє багато газу і дуже мало пилу.

За словами вченого, комети можна розділити на дві категорії — пилові та газові. Перші випускають дуже багато пилу, а пил є хорошим відбивачем для сонячного світла. Водночас газові комети більш тьмяні. Тому Грін не вірить у те, що комета C/2023 P1 (Нішимура) буде добре видна в небі без обладнання.

Якщо попередньо деякі вчені вважали, що ця комета може бути міжзоряним об'єктом, тобто прилетіла з іншої системи, то нові дані показують, що це не так. У минулому комета багато разів залітала у внутрішню частину Сонячної системи і насправді вона робить повний оберт навколо Сонця кожні 294 роки. Тому є шанс, що неозброєним оком її можна буде побачити приблизно у 2317 році.

Як уже писав Фокус, на космічному телескопі Вебб учені помітили проблеми в роботі приладу MIRI. Зараз експерти вивчають причини появи неполадок, але вважають, що космічна обсерваторія продовжить свою роботу в нормальному режимі.