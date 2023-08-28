Эксперты не уверены сможем ли мы увидеть новую комету невооруженным глазом: в чем суть (фото)

Открытая совсем недавно комета C/2023 P1 (Нишимура), приблизиться к Земле в сентябре, но может быть не такой яркой, как предполагалось.

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Буквально две недели назад, 12 августа, астроном из Японии Хидео Нишимура объявил об открытии новой кометы, которая получила название C/2023 P1 (Нишимура). Некоторые ученые даже предположили, что она может быть межзвездной кометой, как уже писал Фокус. Но самое главное, предварительные данные указывали на то, что эта комета будет видна с Земли, во время ее приближения к нашей планете, невооруженным глазом. Теперь же эксперты не совсем в этом уверены и считают, что это можно будет сделать примерно в 2317 году, пишет Space.

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Согласно предварительным расчетам, новая комета C/2023 P1 (Нишимура), быстро летит к Солнцу и конечно же будет находиться близко к Земле в сентябре этого года. Как показали данные, 12 сентября комета приблизится к Земле на расстояние 125 млн км, а 17 сентября приблизится к Солнцу на расстояние 33,6 млн км.

Например, Карл Хергенротер, эксперт по кометам из США, заявил о том, что по состоянию на 23 августа яркость комета выросла примерно в 10 раз по сравнению с тем, как она выглядела на момент открытия. Эксперт по кометам из Японии, Сейити Есида, предположил, что новая комета может стать такой же яркой, как например Полярная звезда, когда будет находиться рядом с Солнцем в сентябре.

Открытая совсем недавно комета C/2023 P1 (Нишимура), приблизиться к Земле в сентябре, но может быть не такой яркой, как предполагалось Фото: NASA

То есть, эту комету можно будет увидеть невооруженным глазом с Земли, предположили некоторые ученые. Но астроном Джои Рао из США, считает, что на самом деле яркость кометы будет снижаться и ее можно пока увидеть до 11 сентября только с помощью небольших телескопов, а после этого ее скорее всего заслепит свет Солнца, и невооруженным глазом заметить ее удастся.

С другой стороны, как предполагают ученые из NASA, комета C/2023 P1 (Нишимура) во время приближения к Солнцу вообще может распасться на части.

Американский астроном Дэниел Грин также считает, что шансы увидеть новую кометы невооруженным глазом очень маленькие, ведь эта комета выделяет много газа и очень мало пыли.

По словам ученого, кометы можно разделить на две категории – пылевые и газовые. Первые выпускают очень много пыли, а пыль является хорошим отражателем для солнечного света. В то же время газовые кометы более тусклые. Поэтому Грин не верит в то, что комета C/2023 P1 (Нишимура) будет хороша видна в небе без оборудования.

Если предварительно некоторые ученые считали, что эта комета может быть межзвездным объектом, то есть прилетела из другой системы, то новые данные показывают, что это не так. В прошлом комета много раз залетала во внутреннюю часть Солнечной системы и на самом деле она делает полный оборот вокруг Солнца каждые 294 года. Поэтому есть шанс, что невооруженным глазом ее можно будет увидеть примерно в 2317 году.

Как уже писал Фокус, на космическом телескопе Уэбб ученые обнаружили проблемы в работе прибора MIRI. Сейчас эксперты изучают причины появления неполадок, но считают, что космическая обсерватория продолжит свою работу в нормальном режиме.