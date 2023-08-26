На космическом телескопе Уэбб произошла авария: как это повлияет на его работу

В одном четырех приборов космической обсерватории ученые обнаружили небольшую аномалию.

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Согласно сообщению NASA, сейчас идет расследование причин сбоя в работе прибора MIRI, предназначенного для получения изображений в среднем диапазоне инфракрасного излучения. Ученые заявили, что, хотя это неприятный инцидент, но телескоп Уэбб продолжит свои научные исследования дальнего космоса, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб имеет важнейшее значение для астрономов, ведь с его помощью ученые могут исследовать самые далекие уголки видимой Вселенной. Поэтому любая возникшая проблема в приборах этого телескопа вызывает серьезную тревогу. Дело в том, что обсерватория на находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли и пока нет возможности отправить к ней беспилотную или пилотируемую миссию для исправления выявленных проблем.

За год работы этой обсерватории, она уже неоднократно сталкивалась с нарушениями работы приборов, но с помощью дистанционного управления с Земли эти проблемы решались.

Ученые сейчас изучают причины появления нового сбоя в работе прибора MIRI, где возникала небольшая аномалия. Один из четырех режимов наблюдения MIRI стал получать меньше света, чем раньше. Предварительное исследование инцидента показало, что это не несет угрозы для работы телескопа Уэбб. Но эта аномалия может повлиять на время экспозиции, необходимое при переключении прибора в конкретный режим, который пострадал.

За год работы этой обсерватории, она уже неоднократно сталкивалась с нарушениями работы приборов, но с помощью дистанционного управления с Земли эти проблемы решались Фото: space.com

Этот режим наблюдения называется спектроскопией среднего разрешения и с его помощью прибор MIRI данные о молекулах и пыли, которые находятся в протопланетных дисках, окружающих звезды. Именно здесь образуются планеты. По словам ученых из NASA, новый сбой может также немного повлиять на качество изображений.

Другой режим MIRI, который называется спектрографией низкого разрешения, работает нормально. Но еще один режим, называемый коронографическим фотографированием, работает не так как нужно. С его помощью телескоп Уэбб может находить новые планеты.

Согласно сообщению NASA, все эти проблемы, которые попытаются устранить ученые, не повлияли на общую работоспособность космической обсерватории. Остальные три главных прибора телескопа Уэбб работают хорошо, и он продолжает собирать данные о далеком космосе.

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