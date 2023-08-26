Странное место: как будет выглядеть Вселенная, если лететь быстрее скорости света

Согласно теории относительности Эйнштейна, ничто не может перемещаться быстрее скорости света. Но что, если все же это однажды случится?

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Главное правило физики не допускает перемещение чего-либо со скоростью, быстрее, чем скорость света, то есть больше, чем 300 тысяч км/с. Чем больше скорость объекта, тем больше будет замедляться время. Если двигаться еще быстрее, то время вообще может пойти в обратную сторону и могут исказиться причинно-следственные связи. Но ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Classical and Quantum Gravity, расширили границы теории относительности Эйнштейна и предложили свой вариант того, как будет выглядеть Вселенная, если все же перемещаться быстрее скорости света, пишет ScienceAlert.

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Мы все привыкли к тому, что существует три пространственных измерения и одно измерение времени, но ученые предложили своеобразное расширение для теории относительности Эйнштейна. В новой системе пространства-времени существует три измерения времени и одно пространственное измерение.

Ученые считают, что нарушать современные законы физики не нужно для того, чтобы перемещаться быстрее скорости света. Перспектива того, что перемещение выше скорости света возможно, может объединить квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна, которые до сих пор ученые так и не смогли объединить, чтобы создать так называемую теорию всего.

Чтобы понять, как будет выглядеть Вселенная для наблюдателя, который летит быстрее скорости света и как будет выглядеть вообще частица, летящая с такой скоростью, ученые предлагают обратиться к теориям поля, которые лежат в основе квантовой физики.

Ученые считают, что нарушать современные законы физики не нужно для того, чтобы перемещаться быстрее скорости света Фото: Live Science

Ученые считают, что сверхсветовые объекты будут выглядеть как частица, которая расширяется в пространстве и она не будет отличаться от волны в поле. Но такой объект будет ощущать время по-разному. Но даже в этом случае скорость света в вакууме останется постоянной даже для тех наблюдателей, которые движутся быстрее этой скорости, а это не нарушает главные принципы физики, говорят ученые.

При этом ученые признают, что использование новой модели пространства-времени, открывает много новых вопросов. Поэтому исследователи предлагают расширить теорию относительности, внеся в нее новые параметры.

Если новая гипотеза верна, то в этой расширенной теории относительности все частицы во Вселенной будут иметь очень необычные свойства. Но смогут ли физики когда-либо увидеть это, ученые пока не знают.

Фокус уже писал о том, что впервые в истории астрономы смогли наблюдать полярное сияние на объекте за пределами Солнечной системы. Этим объектом оказался недалеко распложенный от нас коричневый карлик. Такие объекты называют неудавшимися звездами. Еще открытие состоит в том, что астрономы также впервые наблюдали существование радиационного пояса у объекта за пределами нашей звездной системы. Такой пояс есть и у Земли.

Также Фокус писал о том, что несмотря ограничения теории относительности Эйнштейна, физики-теоретики все же предполагают, что люди могут летать в космосе со скоростью света и даже быстрее.