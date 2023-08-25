Впервые вне Солнечной системы обнаружено полярное сияние: оно горит в небе звезды-неудачницы

Также ученые впервые обнаружили радиационный пояс вокруг объекта за пределами Солнечной системы.

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Еще 60 лет назад ученые впервые обнаружили, что у Земли есть область магнитосферы, где накапливаются энергичные протоны и электроны, которая получила название радиационный пояс. Известно, что этот пояс представляет серьезную угрозу для астронавтов и орбитальных устройств человечества. Такой же радиационный пояс позже был обнаружен и у Юпитера. Но согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, ученые впервые обнаружили радиационный пояс у объекта за пределами Солнечной системы. Этот объект не совсем обычен и называется он коричневым карликом. Такие объекты еще называют неудавшимися звездами, и они чем-то похожи на планеты газовые гиганты. Также ученые впервые обнаружили полярное сияние за пределами Солнечной системы, а еще вокруг этого коричневого карлика может вращаться планета или спутник, пишет Space.

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По словам ученых, коричневый карлик, расположенный относительно близко от Земли, на расстоянии в 18,5 световых лет, называется LSR J1835+3259. Коричневыми карликами называют объекты, которые не набрали нужной массы для того, чтобы стать полноценной звездой, но в то же время их масса не позволяет называть их планетой. Подробнее об этих странных космических объектах и сколько их находится в нашей галактике, Фокус уже писал.

Согласно исследованию, LSR J1835+3259 является первым объектом за пределами Солнечной системы, у которого был обнаружен радиационный пояс. Таким образом ученые выяснили, то такие пояса могут возникать не только вокруг планет, но и коричневых карликов.

LSR J1835+3259 является первым объектом за пределами Солнечной системы, у которого был обнаружен радиационный пояс Фото: space.com

По словам ученых, радиационный пояс LSR J1835+3259 больше похож не на земной, а тот, который окружает Юпитер. При этом важно сказать, что радиационные пояса не совсем окружают Землю и Юпитер (как и этот коричневый карлик), а имеют форму полукругов, которые размещены с разных сторон объектов.

Также ученые впервые обнаружили на объекте за пределами Солнечной системы полярные сияния. На этом коричневом карлике полярные сияния в 10 тысяч раз ярче, чем на Юпитере.

Исследование предполагает, что вокруг коричневого карлика может вращаться планета, если считать его неудавшейся звездой, или же спутник, если считать его не совсем планетой.

Исследователи считают, что этот коричневый карлик может многое рассказать нам о Вселенной, в которой мы живем. Учитывая тот факт, что радиационный пояс был обнаружен с помощью радиоизлучение похожего на то, которое выпускает Юпитер, то теперь можно обнаружить такие же явления и у других объектов за пределами Солнечной системы, считают ученые. В дальнейшем ученые хотят более детально наблюдать за коричневым карликом, а также попытаются подтвердить, действительно ли существует рядом с ним планета.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые обнаружили очень быстрый, но очень сильный выброс энергии на Солнце. С помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые обнаружили очень маленькие потоки энергии, которые могут быть источником энергии солнечного ветра.

Также Фокус писал о том, что астрономам удалось выяснить, как появляется необычное темное пятно на Нептуне, которое впервые было обнаружено еще в 80-х годах аппаратом "Вояджер-2".