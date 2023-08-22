100 млрд космических "неудачников": почему некоторые звезды в Млечном Пути так и не загораются

На самом деле так называемые "неудавшиеся звезды" распространены по всей Вселенной, но только в нашей галактике их столько же, сколько и обычных звезд.

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Во Вселенной существует такой класс объектов, который получил название коричневые карлики. Их называют "неудавшимися звездами", их масса в несколько десятков раз больше массы Юпитера, но в то же время она намного меньше, чем у самых маленьких звезд. То коричневые карлики представляют собой нечто среднее между планетами-гигантами и обычными, но крошечными звездами. Считается, что только в нашей галактике находится примерно 100 млрд коричневых карликов. В то же время астрономы оценивают количество звезд в Млечном Пути в диапазоне от 100 до 500 млрд. Это значит, что этих космических "неудачников", которые так и не стали обычными звездами, может быть столько же, как и последних. И это только в нашей галактике. Почему же коричневые карлики не превратились в пусть даже очень маленькие, но звезды? Об этом пишет Live Science.

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Самый простой и, наверное, самый короткий ответ на этот вопрос звучит следующим образом: коричневые карлики не имеют достаточного количества массы, чтобы поддерживать в своих ядрах постоянный термоядерный синтез водорода, как это делают звезды. Пусть даже самые маленькие.

Коричневые карлики не имеют достаточного количества массы, чтобы поддерживать в своих ядрах постоянный термоядерный синтез водорода, как это делают звезды Фото: NASA

По словам Нолана Гривза из Женевского университета, Швейцария, и звезды и коричневые карлики проходят один и тот же процесс своего появления. Они образуются в результате сжатия под действием гравитации массивных облаков из газа и пыли. Образовавшийся объект продолжает накапливать массу и когда будет достигнут нужный предел, когда внутренне давление и температура внутри объекта будут достаточно большими, то в ядре этой пока еще не звезды начнется термоядерный синтез, в результате чего атомы водорода сталкиваются и образуют гелий. Но этот процесс должен длится миллионы лет и появляется настоящая звезда. Но коричневые карлики не набирают достаточно массы и у них не происходит появление постоянного термоядерного синтеза.

Но на самом деле в ядре коричневых карликов происходит термоядерный синтез, но не водорода, а его изотопа – дейтерия. Поэтому их нельзя отнести к классу планет-гигантов. Такими планетами считаются объекты, которые имеют массу не больше, чем 13 масс Юпитера. Остальные объекты, включая максимальный предел в 80 масс Юпитера являются коричневыми карликами. Все что имеет большую массу уже считается очень маленькой звездой.

По словам Гривза, находясь в диапазоне между 14 и 80 массами Юпитера, коричневые карлики способны использовать в качестве топлива для жизни дейтерий с помощью термоядерного синтеза. У атома водорода ядро состоит из одного протона, а у дейтерия – из одного положительно заряженного протона и незаряженного нейтрона. По этой причине коричневые карлики могут иметь слабое свечение. Конечно это не излучение звезд, но все же.

Фокус уже писал о том, что ученые совсем недавно обнаружили новый потенциально межзвездный объект, но скоро он навсегда исчезнет. В любом случае этот объект, который является кометой с необычной орбитой в сентябре приблизится к Земле и его можно будет увидеть невооруженным глазом.