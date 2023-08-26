Дивне місце: який вигляд матиме Всесвіт, якщо летіти швидше за швидкість світла

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, ніщо не може переміщатися швидше за швидкість світла. Але що, якщо все ж таки це одного разу трапиться?

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Головне правило фізики не допускає переміщення будь-чого зі швидкістю, швидшою, ніж швидкість світла, тобто більшою, ніж 300 тисяч км/с. Що більша швидкість об'єкта, то більше сповільнюватиметься час. Якщо рухатися ще швидше, то час взагалі може піти у зворотний бік і можуть спотворитися причинно-наслідкові зв'язки. Але вчені, які опублікували своє дослідження в журналі Classical and Quantum Gravity, розширили межі теорії відносності Ейнштейна і запропонували свій варіант того, який вигляд матиме Всесвіт, якщо все ж таки переміщатися швидше за швидкість світла, пише ScienceAlert .

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Ми всі звикли до того, що існує три просторових виміри й один вимір часу, але вчені запропонували своєрідне розширення для теорії відносності Ейнштейна. У новій системі простору-часу існує три виміри часу й один просторовий вимір.

Учені вважають, що порушувати сучасні закони фізики не потрібно для того, щоб переміщатися швидше за швидкість світла. Перспектива того, що переміщення вище за швидкість світла можливе, може об'єднати квантову механіку і теорію відносності Ейнштейна, які досі науковці так і не змогли об'єднати, щоб створити так звану теорію всього.

Щоб зрозуміти, який вигляд матиме Всесвіт для спостерігача, який летить швидше за швидкість світла, і який вигляд матиме взагалі частинка, що летить із такою швидкістю, вчені пропонують звернутися до теорій поля, які лежать в основі квантової фізики.

Учені вважають, що порушувати сучасні закони фізики не потрібно для того, щоб переміщатися швидше за швидкість світла Фото: Live Science

Учені вважають, що надсвітлові об'єкти матимуть вигляд частинки, яка розширюється в просторі, і вона не відрізнятиметься від хвилі в полі. Але такий об'єкт відчуватиме час по-різному. Але навіть у цьому випадку швидкість світла у вакуумі залишиться постійною навіть для тих спостерігачів, які рухаються швидше за цю швидкість, а це не порушує головні принципи фізики, кажуть учені.

При цьому вчені визнають, що використання нової моделі простору-часу, відкриває багато нових питань. Тому дослідники пропонують розширити теорію відносності, внісши в неї нові параметри.

Якщо нова гіпотеза правильна, то в цій розширеній теорії відносності всі частинки у Всесвіті матимуть дуже незвичайні властивості. Але чи зможуть фізики коли-небудь побачити це, вчені поки що не знають.

Фокус уже писав про те, що вперше в історії астрономи змогли спостерігати полярне сяйво на об'єкті за межами Сонячної системи. Цим об'єктом виявився недалеко розташований від нас коричневий карлик. Такі об'єкти називають невдалими зірками. Ще відкриття полягає в тому, що астрономи також уперше спостерігали існування радіаційного поясу в об'єкта за межами нашої зоряної системи. Такий пояс є і у Землі.

Також Фокус писав про те, що незважаючи на обмеження теорії відносності Ейнштейна, фізики-теоретики все ж припускають, що люди можуть літати в космосі зі швидкістю світла і навіть швидше.